'इस दीवाली Tata की सबसे सस्ती कार कितने की है जी...' इन Cars के बारे में बताना तो पड़ेगा

    इस दीवाली Tata Motors लेकर आई है शानदार ऑफर। GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद Tata Nexon, Punch, Tiago और Tigor जैसी कारें लाखों रुपये सस्ती हो गई हैं। जानिए कौन सी Tata कार 10 लाख रुपये से कम में मिल रही है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 03:18:10 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 03:18:10 PM (IST)
    ऑटो डेस्क। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऑटोमोबाइल मार्केट में ऑफर्स की बरसात हो रही है। अगर आप भी इस दीवाली अपने घर नई कार लाने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है।

    दरअसल, GST 2.0 रिफॉर्म्स के चलते Tata Motors की कई पॉपुलर कारों के दाम में बड़ी कटौती हुई है। कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कारें Tata Nexon और Tata Punch अब पहले से लाखों रुपये सस्ती हो गई हैं। आइए जानते हैं, टाटा की उन कारों के बारे में जो 10 लाख रुपये से कम कीमत में उपलब्ध हैं।


    6 लाख से कम में Tata Punch

    • इस लिस्ट में सबसे सस्ती कार Tata Tiago है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹4.57 लाख है।

    • इसके बाद आती है Tata Tigor, जिसे ₹5.48 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है।

    • तीसरे नंबर पर Tata Punch है, जो अपने दमदार लुक और SUV फील के कारण काफी लोकप्रिय है। यह ₹5.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में मार्केट में उपलब्ध है।

    Tata Curvv भी 10 लाख से कम में

    • सस्ती और स्टाइलिश कारों की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर Tata Altroz है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹6.30 लाख है।

    • पांचवें स्थान पर है Tata Nexon, जो ₹7.32 लाख रुपये से शुरू होती है और देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV में से एक है।

    • छठे नंबर पर Tata Curvv है, जिसकी शुरुआती कीमत फिलहाल ₹6.65 लाख रुपये है।

    • नई डिजाइन और दमदार इंजन के साथ यह मॉडल युवाओं में खासा लोकप्रिय हो रहा है।

    अगर आप बजट फ्रेंडली और भरोसेमंद भारतीय कार की तलाश में हैं, तो Tata Motors के ये मॉडल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हैं। फेस्टिव सीजन में कंपनी की ये कीमतें आपके बजट को आसान बनाएंगी और दिवाली की खुशी दोगुनी कर देंगी।

