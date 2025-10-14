'इस दीवाली Tata की सबसे सस्ती कार कितने की है जी...' इन Cars के बारे में बताना तो पड़ेगा

ऑटो डेस्क। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऑटोमोबाइल मार्केट में ऑफर्स की बरसात हो रही है। अगर आप भी इस दीवाली अपने घर नई कार लाने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है।

दरअसल, GST 2.0 रिफॉर्म्स के चलते Tata Motors की कई पॉपुलर कारों के दाम में बड़ी कटौती हुई है। कंपनी की बेस्ट-सेलिंग कारें Tata Nexon और Tata Punch अब पहले से लाखों रुपये सस्ती हो गई हैं। आइए जानते हैं, टाटा की उन कारों के बारे में जो 10 लाख रुपये से कम कीमत में उपलब्ध हैं।