Trump की 500% टैरिफ वाली धमकी फेल! भारत का 'Plan B' तैयार, इन 4 देशों में भारतीय सामान की भारी मांग

डिजिटल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ में 500% तक की बढ़ोतरी की धमकी (Trump 500 percent Tariff Threat India) के बीच भारत ने अपनी वैश्विक निर्यात रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि भारत अब अमेरिकी निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय बाजारों में अपनी पैठ तेजी से मजबूत कर रहा है। स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड जैसे देश भारतीय वस्तुओं के लिए प्रमुख गंतव्य बनकर उभरे हैं।

स्पेन और जर्मनी में भारतीय वस्तुओं की धूम निर्यात आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-नवंबर) के दौरान स्पेन भारतीय उत्पादों के लिए सबसे तेजी से बढ़ता बाजार साबित हुआ है। स्पेन को होने वाले निर्यात में 56% की भारी उछाल दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष के 3 अरब डॉलर से बढ़कर 4.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत के कुल निर्यात में स्पेन की हिस्सेदारी बढ़कर 2.4% हो गई है।