मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Trump की 500% टैरिफ वाली धमकी फेल! भारत का 'Plan B' तैयार, इन 4 देशों में भारतीय सामान की भारी मांग

    Doanld Trump द्वारा टैरिफ में 500% तक की बढ़ोतरी की धमकी (Trump 500 percent Tariff Threat India) के बीच भारत ने अपनी वैश्विक निर्यात रणनीति में बड़ा बद ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 03:15:03 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 03:15:03 PM (IST)
    Trump की 500% टैरिफ वाली धमकी फेल! भारत का 'Plan B' तैयार, इन 4 देशों में भारतीय सामान की भारी मांग
    Donald Trump की 500% टैरिफ वाली धमकी फेल

    HighLights

    1. स्पेन को होने वाले निर्यात में 56 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज
    2. जर्मनी और बेल्जियम भारतीय उत्पादों के लिए बने विश्वसनीय बाजार
    3. नए बाजारों की खोज से अमेरिकी टैरिफ की धमकी का प्रभाव होगा कम

    डिजिटल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ में 500% तक की बढ़ोतरी की धमकी (Trump 500 percent Tariff Threat India) के बीच भारत ने अपनी वैश्विक निर्यात रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि भारत अब अमेरिकी निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय बाजारों में अपनी पैठ तेजी से मजबूत कर रहा है। स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड जैसे देश भारतीय वस्तुओं के लिए प्रमुख गंतव्य बनकर उभरे हैं।

    स्पेन और जर्मनी में भारतीय वस्तुओं की धूम

    निर्यात आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-नवंबर) के दौरान स्पेन भारतीय उत्पादों के लिए सबसे तेजी से बढ़ता बाजार साबित हुआ है। स्पेन को होने वाले निर्यात में 56% की भारी उछाल दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष के 3 अरब डॉलर से बढ़कर 4.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत के कुल निर्यात में स्पेन की हिस्सेदारी बढ़कर 2.4% हो गई है।


    यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जर्मनी में भी भारतीय वस्तुओं की मांग स्थिर बनी हुई है। आठ महीनों के दौरान जर्मनी को होने वाला निर्यात 9.3% बढ़कर 7.5 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, जर्मनी भारतीय उत्पादों के लिए एक विश्वसनीय और स्थिर मांग केंद्र बना हुआ है।

    बेल्जियम और पोलैंड में भी विस्तार

    भारत का निर्यात विविधीकरण केवल बड़े देशों तक सीमित नहीं है। अप्रैल-नवंबर 2025-26 के दौरान बेल्जियम को होने वाला निर्यात 4.2 अरब डॉलर से बढ़कर 4.4 अरब डॉलर हो गया है। वहीं, पोलैंड को होने वाले निर्यात में भी 7.6% की वृद्धि देखी गई है, जो अब 1.82 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है।

    रणनीतिक बदलाव के मायने

    मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि ये रुझान भारत की 'बाजार विविधीकरण' रणनीति की सफलता को दर्शाते हैं। स्पेन जैसे नए बाजारों में तेजी और जर्मनी जैसे पुराने बाजारों में स्थिरता यह सुनिश्चित करती है कि यदि अमेरिका जैसे देश टैरिफ संबंधी कड़े कदम उठाते भी हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव सीमित रहे। भारत अब केवल एक बाजार के भरोसे रहने के बजाय अपने वैश्विक व्यापार को संतुलित और सुरक्षित बना रहा है।

    इसे भी पढ़ें.... ड्रैगन के कर्ज का 'काला सच'... दुनिया को पैसे बांटने वाला चीन खुद डूबा कर्ज के दलदल में, अंदर से हुआ खोखला!

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.