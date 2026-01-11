मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ड्रैगन के कर्ज का 'काला सच'... दुनिया को पैसे बांटने वाला चीन खुद डूबा कर्ज के दलदल में, अंदर से हुआ खोखला!

    एक तरफ आसमान छूती गगनचुंबी इमारतें, बुलेट ट्रेनों का जाल और दुनिया के बाजारों पर कब्जे की सनक; वहीं दूसरी तरफ खोखली होती अर्थव्यवस्था और कर्ज का वो बो ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 03:38:16 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 03:38:16 PM (IST)
    ड्रैगन के कर्ज का 'काला सच'... दुनिया को पैसे बांटने वाला चीन खुद डूबा कर्ज के दलदल में, अंदर से हुआ खोखला!
    China के कर्ज का 'काला सच'

    HighLights

    1. 2025 के अंत तक 18.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा सरकारी ऋण
    2. 70 से अधिक रोजमर्रा की चीजों के दाम गिरे, ग्राहक न होने से हड़कंप
    3. निर्यात से जीडीपी में चमक, पर आंतरिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह बेहाल

    डिजिटल डेस्क। एक तरफ आसमान छूती गगनचुंबी इमारतें, बुलेट ट्रेनों का जाल और दुनिया के बाजारों पर कब्जे की सनक; वहीं दूसरी तरफ खोखली होती अर्थव्यवस्था और कर्ज का वो बोझ जो किसी भी वक्त बड़े संकट में तब्दील हो सकता है। यह आज के चीन की वह तस्वीर है जिसे बीजिंग की लाल सरकार दुनिया से छिपाना चाहती है। ब्लूमबर्ग और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की ताजा रिपोर्ट्स ने 'ड्रैगन' की उस चमकती अर्थव्यवस्था के पीछे का डरावना सच उजागर कर दिया है।

    दाम गिर रहे हैं, क्योंकि ग्राहक गायब हैं

    चीन इस वक्त 'अपस्फीति' (Deflation) के उस जाल में फंसा है, जहाँ सामान तो बहुत है लेकिन खरीदने वाले नहीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के कारण करीब 70 रोजमर्रा के उत्पादों की कीमतें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से भी कहीं ज्यादा तेजी से गिरी हैं। फैक्ट्रियां माल उगल रही हैं, लेकिन घरेलू खपत न के बराबर है। कंपनियों को अपना सामान बेचने के लिए कीमतें इतनी घटानी पड़ रही हैं कि अब मुनाफा तो दूर, लागत निकालना भी दूभर है।


    naidunia_image

    झूठ के पर्दे में छिपा 'कर्ज का पहाड़'

    कोरोना के आंकड़े छिपाने वाला चीन अब अपनी आर्थिक सेहत को लेकर भी दुनिया को गुमराह कर रहा है। भले ही चीन अपनी जीडीपी ग्रोथ 5% बता रहा हो, लेकिन 'स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज' (SAFE) के डरावने आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं।

    • सरकारी कर्ज: 2025 के अंत तक चीन पर सरकारी ऋण करीब 18.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

    • बाहरी कर्ज: यह करीब 2.37 से 2.44 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है।

    • घरेलू कर्ज का विस्फोट: चीन में निजी क्षेत्र का कर्ज इतनी तेजी से बढ़ा है कि वह अब चीन की जीडीपी का लगभग 100 गुना हो चुका है। साल 2016 में जो कर्ज-जीडीपी अनुपात 106% था, वह आज विकराल रूप ले चुका है।

    निर्यात के सहारे टिका 'ताश का महल'

    सवाल उठता है कि इतना कर्ज होने के बाद भी चीन की जीडीपी कैसे बढ़ रही है? इसका सीधा जवाब है— भारी निर्यात। चीन अपने देश में न बिकने वाले माल को दुनिया के बाजारों में डंप कर रहा है। 1960 के दशक में जहाँ चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी 100 डॉलर से कम थी, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर करीब 13,800 डॉलर तक पहुँच गई है। लेकिन यह तरक्की 'लोन' और 'एक्सपोर्ट' की बैसाखियों पर टिकी है।

    naidunia_image

    इतिहास गवाह है कि जब किसी देश का घरेलू कर्ज उसकी जीडीपी की तुलना में अनियंत्रित हो जाता है, तो वह अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। चीन आज उसी मोड़ पर खड़ा है। उसकी चमक के पीछे कर्ज की गहरी खाई है, जिसे वह और अधिक कर्ज लेकर भरने की कोशिश कर रहा है।

    इसे भी पढ़ें... ताजमहल के बाद यहां चमकते हैं सबसे ज्यादा कैमरे... 172 साल पुराना भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.