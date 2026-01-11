ड्रैगन के कर्ज का 'काला सच'... दुनिया को पैसे बांटने वाला चीन खुद डूबा कर्ज के दलदल में, अंदर से हुआ खोखला!

डिजिटल डेस्क। एक तरफ आसमान छूती गगनचुंबी इमारतें, बुलेट ट्रेनों का जाल और दुनिया के बाजारों पर कब्जे की सनक; वहीं दूसरी तरफ खोखली होती अर्थव्यवस्था और कर्ज का वो बोझ जो किसी भी वक्त बड़े संकट में तब्दील हो सकता है। यह आज के चीन की वह तस्वीर है जिसे बीजिंग की लाल सरकार दुनिया से छिपाना चाहती है। ब्लूमबर्ग और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की ताजा रिपोर्ट्स ने 'ड्रैगन' की उस चमकती अर्थव्यवस्था के पीछे का डरावना सच उजागर कर दिया है।

दाम गिर रहे हैं, क्योंकि ग्राहक गायब हैं चीन इस वक्त 'अपस्फीति' (Deflation) के उस जाल में फंसा है, जहाँ सामान तो बहुत है लेकिन खरीदने वाले नहीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के कारण करीब 70 रोजमर्रा के उत्पादों की कीमतें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से भी कहीं ज्यादा तेजी से गिरी हैं। फैक्ट्रियां माल उगल रही हैं, लेकिन घरेलू खपत न के बराबर है। कंपनियों को अपना सामान बेचने के लिए कीमतें इतनी घटानी पड़ रही हैं कि अब मुनाफा तो दूर, लागत निकालना भी दूभर है।

झूठ के पर्दे में छिपा 'कर्ज का पहाड़' कोरोना के आंकड़े छिपाने वाला चीन अब अपनी आर्थिक सेहत को लेकर भी दुनिया को गुमराह कर रहा है। भले ही चीन अपनी जीडीपी ग्रोथ 5% बता रहा हो, लेकिन 'स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज' (SAFE) के डरावने आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। सरकारी कर्ज: 2025 के अंत तक चीन पर सरकारी ऋण करीब 18.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

घरेलू कर्ज का विस्फोट: चीन में निजी क्षेत्र का कर्ज इतनी तेजी से बढ़ा है कि वह अब चीन की जीडीपी का लगभग 100 गुना हो चुका है। साल 2016 में जो कर्ज-जीडीपी अनुपात 106% था, वह आज विकराल रूप ले चुका है।