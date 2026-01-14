Union Budget 2026: रविवार को ही पेश होगा बजट, क्या उस दिन खुला रहेगा शेयर बाजार? जानें ताजा अपडेट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2026 का केंद्रीय बजट (Union Budget 2026) पेश करने की तैयारी में हैं। हर साल 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा है, लेक ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 06:05:11 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 06:05:11 PM (IST)
Union Budget 2026: क्या उस दिन खुला रहेगा शेयर बाजार?
HighLights
- रविवार, 1 फरवरी को ही वित्त मंत्री पेश करेंगी देश का बजट
- संडे होने के बावजूद बाजार खोलने पर विचार कर रहा है NSE
- 28 जनवरी से शुरू होगा संसद का सत्र, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
डिजिटल डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2026 का केंद्रीय बजट (Union Budget 2026) पेश करने की तैयारी में हैं। हर साल 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा है, लेकिन इस बार तारीख को लेकर संशय बना हुआ था क्योंकि 1 फरवरी 2026 को रविवार है। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्पष्ट कर दिया है कि रविवार होने के बावजूद बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा।
रविवार को बजट: क्या होगा शेयर बाजार का रुख?
आमतौर पर बजट के दिन शेयर बाजार में भारी हलचल रहती है, इसलिए निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या रविवार की छुट्टी के दिन मार्केट खुलेगा?
- NSE के संकेत: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की ओर से संकेत मिले हैं कि बजट सत्र के विशेष महत्व को देखते हुए रविवार को बाजार खोलने पर विचार किया जा रहा है।
- अंतिम फैसला लंबित: बाजार खुलेगा या नहीं, इसका आधिकारिक फैसला सरकार की औपचारिक घोषणा और एक्सचेंज के अंतिम नोटिफिकेशन के बाद ही होगा। फिलहाल BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) की ओर से कोई स्पष्ट अपडेट नहीं आया है।
संसद के बजट सत्र का पूरा शेड्यूल
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया के माध्यम से बजट सत्र की महत्वपूर्ण तारीखों की जानकारी साझा की है...
- 28 जनवरी: संसद का बजट सत्र शुरू होगा। यह साल 2026 की पहली संसदीय बैठक होगी।
- 1 फरवरी (रविवार): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी।
- राष्ट्रपति की मंजूरी: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के बजट सत्र के लिए दोनों सदनों को बुलाने की सिफारिश को अपनी मंजूरी दे दी है।
क्यों अहम है यह तारीख?
यह भारतीय संसदीय इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है कि बजट रविवार के दिन पेश किया जाए। चूंकि बजट का असर सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर पड़ता है, इसलिए रविवार को भी संसद की कार्यवाही संचालित की जाएगी।