सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं, आपकी रसोई का सामान भी आ रहा है अमेरिका से; जानें क्या-क्या खरीदता है भारत

बिजनेस डेस्क। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर इन दिनों चर्चा तेज है। खासतौर पर अमेरिका में टैरिफ को लेकर हो रही बयानबाजी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित भारी टैरिफ की बातों के बीच यह जानना जरूरी हो जाता है कि भारत असल में अमेरिका से क्या-क्या खरीदता है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका भारत के लिए केवल टेक्नोलॉजी या रक्षा उपकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी कई चीजें भी वहीं से आती हैं।

ट्रेड इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका से करीब 39 अरब डॉलर का आयात किया। इसमें खाने-पीने की चीजों से लेकर प्रोसेस्ड फूड और प्रीमियम पेय पदार्थ तक शामिल हैं, जिनकी मांग भारतीय बाजार में लगातार बढ़ रही है।

भारतीय बाजार की बड़ी जरूरत अमेरिका के कैलिफोर्निया में पैदा होने वाले बादाम भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले आयातित मेवों में शामिल हैं। त्योहारों से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल तक, बादाम की खपत लगातार बढ़ी है। इसके अलावा अखरोट, पिस्ता और अमेरिकी सेब भी बड़ी मात्रा में भारत मंगवाए जाते हैं। इस पूरे सेगमेंट का आयात करीब 9,700 करोड़ रुपये के आसपास है, जो दिखाता है कि भारतीय उपभोक्ता विदेशी मेवों और फलों पर कितना निर्भर हो चुके हैं। प्रीमियम सेगमेंट की बढ़ती मांग भारत के बड़े शहरों में अमेरिकी व्हिस्की और वाइन की मांग तेजी से बढ़ी है। खासतौर पर प्रीमियम व्हिस्की ब्रांड्स की खपत मेट्रो सिटीज में लगातार बढ़ रही है। अनुमान के मुताबिक, भारत हर साल अमेरिका से लगभग 3,920 करोड़ रुपये की शराब और पेय पदार्थ आयात करता है। यह आंकड़ा बताता है कि भारतीय बाजार में विदेशी ब्रांड्स की पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है।