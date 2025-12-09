मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    चार बच्चों की मौत पर जादू-टोना का संदेह, मां ने कर दी पड़ोसी महिला की हत्या

    CG News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम का घुटराडीह में जादू-टोना के संदेह पर एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला की हत्या कर दी। हत्या करने वाली महिला को संदेह था कि उस पड़ोस में रहने वाली महिला जादू-टोना करती है और इस कारण उसके चार बच्चों की मौत हो गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 11:49:46 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 11:50:58 AM (IST)
    चार बच्चों की मौत पर जादू-टोना का संदेह, मां ने कर दी पड़ोसी महिला की हत्या
    चार बच्चों की मौत पर जादू-टोना का संदेह। मां ने कर दी पड़ोसी महिला की हत्या।

    HighLights

    1. बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र की घटना
    2. चार बच्चों की मौत पिछले कुछ वर्षों में हो गई थी
    3. एक सप्ताह पहले उसके तीसरे बेटे की मौत हो गई थी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम का घुटराडीह में जादू-टोना के संदेह पर चंद्रकली नगेशिया (55) की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाली सीतापति नगेशिया (30) भी मृतका के पड़ोस में ही रहती थी। आरोपित महिला को संदेह था कि मृतका जादू-टोना करती है, इस कारण उसके चार बच्चों की मौत हो गई है। इसी संदेह पर उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया।

    पुलिस ने क्या कहा?

    पुलिस के अनुसार घुटराडीह निवासी सीतापति नगेशिया पति लालमोहन के चार बच्चों की मौत पिछले कुछ वर्षों में हो गई थी। स्वास्थ्यगत समस्याओं, पेट दर्द से जूझते हुए बच्चों ने दम तोड़ा था। एक सप्ताह पहले उसके तीसरे बेटे की मौत हो गई थी। इससे सीतापति का संदेह और गहरा गया था।


    पड़ोस में रहने वाली एक महिला को वह इन मौतों के लिए जिम्मेदार मानने लगी थी। उसे संदेह हो गया था कि उन्हीं दोनों महिलाओं द्वारा जादू-टोना करने के कारण उसके बच्चों की मौत हुई है। इसी कारण वह आक्रोशित थी। मानसिक रूप से भी वह टूट चुकी थी। एक के बाद एक चार बच्चों की मौत ने उसकी मनः स्थिति खराब कर दी थी।

    टांगी से ताबड़तोड़ किए प्रहार

    बीते रविवार की शाम लगभग चार बजे सीतापति टांगी लेकर अपने घर से निकली। वह सीधे पड़ोसी महिला चंद्रकली के घर पहुंच गई। चंद्रकली घर से लगे बाड़ी में काम कर रही थी। वहां पहुंचते ही सीतापति ने टांगी से चंद्रकली पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। सिर और चेहरे पर टांगी के संघातिक प्रहार से चंद्रकली की मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना की सूचना मिलते ही कुसमी थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। महिला को टांगी के साथ पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि मृतका के जादू-टोना करने के कारण उसके बच्चों की मौत हो गई है।पुलिस ने आरोपित सीतापति को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है।

    यह भी पढ़ें- CG Crime: आंख बंद करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है बोला और रेत दिया छात्र का गला; दो गिरफ्तार

    एक और महिला को ढूंढ रही थी

    चार बच्चों की असमय मौत से सीतापति मानसिक रूप से टूट चुकी थी। चंद्रकली नगेशिया की हत्या के बाद वह टांगी लेकर एक अन्य महिला के घर भी गई थी। उस महिला पर भी आरोपित को जादू-टोना करने का शक था। आरोपित जब उस महिला के घर पहुंची तो वह नहीं थी। वह मवेशियों को चराने के लिए जंगल की ओर गई थी। इस कारण वह बच गई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.