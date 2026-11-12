अंबिकापुर में दो साल के बच्चे ने चबाया पटाखा, मुंह में फटा; अधिक खून बहने से अस्पताल में मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। दीपावली के दौरान पटाखों से होने वाले हादसों के बीच एक दुखद घटना हो गई। सीतापुर थाना क्षेत्र के नवापारा में घर के आंगन में खेल रहे दो वर्षीय मासूम के मुंह में लहसुन पटाखा (पाप-पाप) फट गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई।

नवापारा निवासी इन्द्रजीत मांझी ने दीपावली के लिए घर पर पटाखा लाया था। उसका दो वर्षीय पुत्र आदित्य नौ नवंबर की सुबह घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान परिवार के अन्य बच्चे लहसुन पटाखा (पाप पाप) फोड़ रहे थे। खेलते-खेलते आदित्य ने प्लास्टिक के पैकेट में पटाखा मुंह में चबा लिया, तभी पटाखा उसके मुंह के अंदर ही फट गया।