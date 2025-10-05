सरगुजा में बढ़ रहा जापानी बुखार का खतरा, सुअरों में सक्रमण की पुष्टि, लक्षण दिखने पर तुरंत कराएं जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर: सरगुजा जिले में जापानी बुखार (जापानी एन्सेफलाइटिस) के संक्रमण का खतरा है। सुअरों में इस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार, संक्रमित सुअरों से मच्छरों के माध्यम से यह बीमारी इंसानों तक फैल सकती है। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आमजनों से भी सजग और सतर्क रहने कहा गया है।

लगभग एक माह पूर्व पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने सरगुजा जिले के लुंड्रा, बतौली और उदयपुर विकासखंडों में सुअरों का सर्वे कर सैंपल लिया गया था। 120 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से 61 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जांच रिपोर्ट में सुअरों में जापानी बुखार के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पीएस मार्को ने बताया कि पशुपालन विभाग से जानकारी मिलते ही जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल को पत्र जारी कर दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी मरीज में जापानी एन्सेफलाइटिस जैसे लक्षण दिखाई दें तो तत्काल उसका सैंपल जांच के लिए भेजा जाए। संक्रमण प्रसार की आशंका से सतर्कता सरगुजा जिले में किसी भी व्यक्ति में इस बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है। बावजूद इसके, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लक्षणों की पहचान के लिए प्रशिक्षित करने के साथ ही मरीजों की निगरानी बढ़ाई जा रही है। शासन की ओर से फिलहाल अलग आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश नहीं मिला है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।