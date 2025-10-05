दिल्ली-मुंबई से भी ज्यादा रायपुर में हुई ED की कार्रवाई, 8,000 करोड़ रुपये की मनी लाड्रिंग का खुलासा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशभर में मनी लाड्रिंग और साइबर अपराधों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। 28 शहरों में कार्रवाई के बीच रायपुर जोनल कार्यालय देशभर में सबसे आगे रहा है। मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद को पीछे छोड़ते हुए 8,000 करोड़ रुपये की मनी लाड्रिंग का मामला टीम ने उजागर किया है। महादेव आनलाइन बेटिंग एप से जुड़ी जांच में अब तक 2,311 करोड़ रुपये फ्रीज और 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

श्रीनगर में हुई बैठक में ईडी प्रमुख राहुल नवीन ने जानकारी दी है कि ईडी ने 2020 से अब तक 28,000 करोड़ की अवैध आय और 8,500 करोड़ की संपत्तियों की पहचान की है। 106 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। विदेश से आपरेट हो रहे गिरोहों पर शिकंजा कसा जा रहा है। देशभर में ईडी ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसमें 28 से अधिक शहरों में मौजूद ईडी कार्यालय शामिल हैं।