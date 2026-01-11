अंबिकापुर में रफ्तार का कहर... घूमने निकले दोस्तों की अनियंत्रित कार पलटी, दो छात्रों की मौत, 4 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम हर्राटिकरा-केशवपुर मार्ग में शनिवार की रात सड़क हादसा हो गया। तेज गति की कार अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई। इस दुर्घटना में कार सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवतियों सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। सभी कॉलेज की पढ़ाई करते हैं और कार से घूमने के उद्देश्य से निकले थे।
जानकारी के अनुसार अंबिकापुर के लकड़ापारा गांधीनगर निवासी आर्यन कुजूर (22) शनिवार की शाम अपनी मां की कार लेकर दोस्तों के साथ घूमने निकला था। आर्यन की मां पेशे से शिक्षिका हैं। कार में कुल छह लोग सवार थे, जिनमें चार युवक और दो युवतियां शामिल थीं। ये सभी पढ़ाई करते हैं। इनमें जबलपुर के करगी रोड निवासी ऐमल विशाल तिर्की (21), अंबिकापुर के ग्राम उदयपुर ढाब निवासी अंकित कुजूर (19), अनिमेष तिर्की (22) और आर्यन कुजूर शामिल थे। वहीं युवतियों में जशपुर जिले के महादेवडांड बगीचा निवासी निकिता केरकेट्टा (19) तथा सीतापुर के बनेया निवासी तारा कुजूर (19) सवार थीं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की गति काफी तेज थी और सभी दोस्त आपस में बातचीत करते हुए आ रहे थे। इसी दौरान शहर से लगे ग्राम हर्राटिकरा मोड़ पर चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया। तेज गति की कार सड़क किनारे जाकर कई बार पलटी, जिससे वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ऐमल विशाल तिर्की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत मणिपुर थाना पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान ग्राम उदयपुर ढाब निवासी अंकित कुजूर ने भी दम तोड़ दिया। वहीं निकिता केरकेट्टा, तारा कुजूर, आर्यन कुजूर और अनिमेष तिर्की का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में जारी है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दोनों मृतकों के शव स्वजन को सौंप दिए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक ऐमल विशाल तिर्की हाल ही में अपने ननिहाल रायकेरा सीतापुर आया हुआ था और वहां से दोस्तों के साथ अंबिकापुर घूमने निकला था।
अंकित कुजूर अंबिकापुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता एसईसीएल अमेरा, लखनपुर में कार्यरत हैं। वह गोविंदपुर विश्रामपुर का रहने वाला है। दोनों युवकों की असमय मौत से उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शनिवार की रात अंबिकापुर से लगे हर्राटिकरा क्षेत्र में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत ने कुछ महीने पहले चठिरमा में हुए सड़क हादसे की याद ताजा कर दी। उस दौरान भी स्कॉर्पियो वाहन में युवकों के साथ कुछ युवतियां सवार थी। तेज गति के कारण अनियंत्रित स्कॉर्पियो सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई थी।
अंबिकापुर शहर के आसपास ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। चार पहिया वाहनों में युवाओं का समूह निकलता तो जरूर है लेकिन अनियंत्रित रफ्तार के कारण असमय ही उनकी जान चली जा रही है। इस प्रकरण में पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर लिया है। इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर किया है। लगातार बढ़ते सड़क हादसे यह संकेत दे रहे हैं कि यदि समय रहते यातायात नियमों के प्रति सख्ती और जागरूकता नहीं बढ़ाई गई, तो ऐसी दर्दनाक घटनाएं यूं ही जानलेवा साबित होती रहेंगी।
