    अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार ने युवक को कुचला, गुस्साए लोगों ने लगाई गाड़ी के आग

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 01:33:13 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 01:33:13 PM (IST)
    HighLights

    1. अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार ने युवक को कुचला।
    2. चालक किसी तरह भाग निकलने में सफल रहा।
    3. गुस्साए लोगों ने कार के लगा दी आग।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर। अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर जरही पेट्रोल पंप के पास चार दिसंबर की रात सड़क दुर्घटना में एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। महिंद्रा एक्सयूवी-700 द्वारा टक्कर मारने के बाद युवक वाहन के साथ लगभग 25 मीटर तक घसीटता चला गया।

    घटना में युवक की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने घटना के बाद वाहन को रोककर उसमें पैरा भरकर आग लगा दी। चालक किसी तरह भाग निकलने में सफल रहा।

    अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर जरही में रात को घटना हुई। उसी मार्ग पर एक किसान अपनी ट्रैक्टर ट्राली में पैरा लोड कर कोरंधा ले जा रहा था। बताया गया है कि ट्राली जरही के पेट्रोल पंप के पास पलट गई थी। किसान और उसके साथ मौजूद लोग ट्रैक्टर-ट्राली को उठाकर उसमें दोबारा पैरा लाद ही रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही महिंद्रा एक्सयू वाहन पेट्रोल पंप के पास रखे पैरे पर चढ़ गई।


    उसी समय दूसरी तरफ से पैरा लाद रहे युवक हृदय लाल राजवाड़े निवासी कोरंधा, एक्सयूवी की चपेट में आ गया और वाहन ने उसे करीब 25 मीटर तक घसीट लिया।

    व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद मौके पर गहमागहमी और आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोग गुस्से में आकर एक्सयूबी वाहन को घेर लिया। वाहन के अंदर मौजूद चालक बाहर निकलकर भाग गया और अपनी जान बचाने में सफल रहा।

    बाद में आक्रोशित लोगों ने उसमें पैरा भरकर उसे आग के हवाले कर दिया; वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना के कारण दोनों दिशाओं का आवागमन बंद हो गया था और मार्ग लगभग एक घंटे तक बाधित रहा।

    भटगांव थाना प्रभारी सरफराज फिरदौसी की टीम समय पर घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल भेजकर पोस्टमॉर्टम करवा शव को स्वजन को सौंप दिया है।

    पुलिस ने एक्सयूवी चालक इजेन लकड़ा (23) निवासी गोंदा प्रतापपुर को पकड़ लिया और उसे थाने लेकर आंधा। भटगांव थाना प्रभारी का कहना है कि चालक के खिलाफ सडक सुरक्षा एवं संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है।

    साथ ही वाहन में आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ अलग से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

    घटनास्थल पर मौजूद अन्य गवाहों व सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, यदि उपलब्ध हो तो मार्ग के आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जाएंगे।पुलिस ने आगजनी करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ भी अलग प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है।

