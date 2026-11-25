रवि भूतड़ा, नईदुनिया न्यूज, बालोद। जिले के जंगलों में वन्यप्राणियों की मौत और उनका आबादी वाले इलाकों तक पहुंचना वन्यजीव संरक्षण के सामने बड़ी चुनौती बन गया है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2023 से अक्टूबर 2026 तक जिले में कुल 63 वन्यप्राणियों की मौत दर्ज की गई है। इनमें 51 की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, जबकि 12 वन्यप्राणियों ने सड़क हादसों और अन्य दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई। इस दौरान वन विभाग की टीम ने तेंदुआ, भालू, चीतल, बंदर, पैंगोलिन और लकड़बग्घे सहित 13 वन्यप्राणियों का सुरक्षित रेस्क्यू भी किया।

2025 में सबसे ज्यादा 31 वन्यप्राणियों की गई जान वन विभाग के साल दर साल आंकड़ों पर नजर डालें, तो 2023 में सात वन्यप्राणियों की मौत हुई थी, जिनमें पांच प्राकृतिक और दो हादसों के मामले थे। 2024 में 11 वन्यप्राणियों की जान गई, जिनमें सात प्राकृतिक और चार दुर्घटना के शिकार हुए। सबसे चिंताजनक स्थिति वर्ष 2025 में रही, जब 31 वन्यप्राणियों की मौत दर्ज की गई (28 प्राकृतिक और तीन दुर्घटना)। वहीं, अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच 14 वन्यप्राणियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 11 प्राकृतिक और तीन हादसों के मामले शामिल हैं।