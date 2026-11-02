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बालोद में भालू की दहशत, रात में मंदिर में घुसकर तेल का डिब्बा लेकर भागा, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

बालोद के ग्राम भैंसबोड़ में मंदिर में घुसा भालू तेल का डिब्बा लेकर निकल गया। घटना का वीडियो सामने आने से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने रात में सतर्कता बरतने की अपील की है।

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 11:47:59 AM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 11:47:59 AM (IST)
बालोद में भालू की दहशत, रात में मंदिर में घुसकर तेल का डिब्बा लेकर भागा, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट
बालोद में भालू की दहशत। (नईदुनिया)

HighLights

  1. बालोद के भैंसबोड़ गांव में भालू दिखने से भारी दहशत।
  2. रात में मंदिर में घुसकर तेल का डिब्बा ले गया भालू।
  3. गांव की गलियों में भालू के घूमने का वीडियो हुआ वायरल।

नईदुनिया न्यूज, बालोद: वन परिक्षेत्र से लगे ग्राम भैंसबोड़ में रात के समय भालू की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रात में गांव के भीतर विचरण करते भालू का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि भालू गांव के एक मंदिर के अंदर घुस गया और वहां रखा तेल का डिब्बा लेकर निकल गया।

इससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार, इसके पहले भी भालू गांव में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में रात के समय भालू के गांव में पहुंचने की घटनाओं ने लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।


गांव के आसपास बनी हुई है भालू की मौजूदगी

जानकारी के अनुसार, बालोद वन परिक्षेत्र से लगे कुछ गांवों के आसपास भालू की मौजूदगी बनी हुई है। रात के समय भालू के गांवों के भीतर तक पहुंचने की जानकारी भी सामने आ रही है। भैंसबोड़ में मंदिर के अंदर घुसकर तेल का डिब्बा ले जाने की घटना का वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोगों को आशंका है कि रात के समय अचानक भालू से सामना होने पर जान-माल का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

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वन विभाग ने सतर्क रहने की अपील की

  • भालू की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग की टीम ग्रामीणों को सतर्क रहने और भालू से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील कर रही है। ग्रामीणों को विशेष रूप से रात के समय अकेले बाहर नहीं निकलने और भालू दिखाई देने पर उसके पास जाने या उसे भगाने की कोशिश नहीं करने की सलाह दी जा रही है।

  • वन क्षेत्र से लगे गांवों में भालू की लगातार आवाजाही को देखते हुए ग्रामीणों की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में वन विभाग की निगरानी और ग्रामीणों में जागरूकता के साथ समय रहते आवश्यक सावधानी बरतना जरूरी है।

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