रायपुर में गिरवी मकान बेचने का सौदा कर 3.98 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर 6 आरोपियों के खिलाफ FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: अश्वनी नगर में मकान बेचने का सौदा कर छह लोगों पर 3.98 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा है। आरोपितों ने 32 लाख रुपये में मकान का सौदा कर खरीदार से बयाना और अन्य मदों में रकम लेने के बाद रजिस्ट्री करने से मना कर दिया।

ये है पूरा मामला खरीदार का आरोप है कि मकान पहले से ही फाइनेंस कंपनी के पास बंधक था और उस पर कर्ज बकाया होने की जानकारी सौदा करते समय छिपाई गई। मामले में न्यायालय के निर्देश पर पुरानी बस्ती पुलिस ने छह आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।