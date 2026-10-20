बालोद के यात्रियों के लिए बड़ी राहत, सप्ताह में 6 दिन चलेगी रायपुर तक पैसेंजर ट्रेन; पहले दिन 5 बजकर 19 मिनट पर पहुंची स्टेशन

नईदुनिया न्यूज, बालोद। रावघाट से राजधानी रायपुर तक मेमू ट्रेन का परिचालन शुरू होने से बालोद जिलेवासियों को बड़ी सौगात मिली है। मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से ट्रेन का शुभारंभ किया।

आजादी के बाद रावघाट तक ट्रेन सेवा शुरू होने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। यह ट्रेन शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। शुभारंभ के दिन मेमू ट्रेन शाम 5:19 बजे बालोद रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां से छह यात्री तीन टिकट लेकर रायपुर और मड़ौदा के लिए रवाना हुए। ट्रेन की कमान महिला लोको पायलट प्रतिभा सिद्धार्थ बंसोड़ के हाथों में थी। उन्होंने रावघाट तक ट्रेन पहुंचाने और वहां से परिचालन करने के अनुभव को सपने के साकार होने जैसा बताया।