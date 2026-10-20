छत्तीसगढ़ में दशहरा पर्व पर दो नई रेल सेवाओं की शुरुआत, रावघाट-रायपुर ट्रेन में पहले दिन 410 यात्रियों ने किया सफर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। विजयदशमी पर राज्य में दो नई यात्री रेल सेवाओं की शुरुआत हुई। पहली बार रावघाट से यात्री ट्रेन रायपुर पहुंची। पहले दिन इस मार्ग पर 410 यात्रियों ने सफर किया। रायपुर-कुरूद ट्रेन सेवा में भी पहले दिन करीब 250 यात्रियों ने यात्रा की। दोनों सेवाओं के शुरू होने पर यात्रियों में उत्साह रहा।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े, जबकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर सात पर हरी झंडी दिखाकर रेल सेवाओं को रवाना किया। इस अवसर पर ताड़ोकी-रावघाट और अभनपुर-कुरूद रेलखंडों का लोकार्पण किया गया। रायपुर में आधुनिक इलेक्ट्रिक रेल इंजन मेंटेनेंस सुविधा की आधारशिला भी रखी गई।