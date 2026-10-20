CG Weather Update: प्रदेश में अगले पांच दिनों तक नहीं बदलेगा मौसम, त्योहारी सीजन में साइक्लोन सर्कुलेशन ने बढ़ाई चिंता

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बारिश के आसार नहीं हैं, जबकि दिन में गर्मी का असर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।

इसके बाद रात के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी, हालांकि दिन में गर्मी से राहत मिलने की संभावना फिलहाल कम है। मंगलवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा।