KBC में सवालों का जवाब देते नजर आएंगी बालोद की महिला खनिज अधिकारी मीनाक्षी

नईदुनिया न्यूज, बालोद। जिले में पदस्थ खनिज विभाग की महिला अधिकारी मीनाक्षी साहू बुधवार को रात नौ बजे प्रसारित होने वाले टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में नजर आएंगी। शो में मीनाक्षी अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर उनके पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देंगी।
यह सिर्फ मीनाक्षी साहू की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि पहली बार जिले की कोई महिला अधिकारी केबीसी के मंच तक पहुंची है। केबीसी तक पहुंचना उनके लिए सपनों की सफलता का प्रतीक है।
परिवार और सहकर्मियों के अनुसार मीनाक्षी ने इस शो की तैयारी के लिए लगातार अभ्यास किया। उन्होंने सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता और तेज सोच के हर क्षेत्र में खुद को साबित किया।
अब केबीसी के मंच पर उनकी भागीदारी न केवल उनकी मेहनत का परिणाम है, बल्कि बालोद की युवतियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उनके इस सफर ने दिखाया है कि सही तैयारी और आत्मविश्वास से कोई भी बड़ा सपना सच किया जा सकता है।