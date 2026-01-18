मेरी खबरें
    'सम्मान नहीं दे सकते तो बुलाया मत करो...', बालोद में भड़के भूपेश बघेल, सामाजिक मंच पर टोकने से हुए नाराज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद। बालोद जिला मुख्यालय के सरदार पटेल मैदान में रविवार को कुर्मी क्षत्रिय समाज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। अति विशिष्ट अतिथि के रूप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आदर्श विवाह में दो जोड़ों को आशीर्वाद दिया। साथ ही समाज के प्रतिभावान लोगों का सम्मान भी किया।

    भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा

    मंच से भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने धान खरीदी में किसानों को हो रही समस्या पर बात रखते हुए कहा कि 30 करोड़ का धान चूहे खा गए, बालोद में ट्रक गायब हो जा रहा है, जो पांच दिन बाद जंगल में मिल रहा है। ये सरकार चारों तरफ से फेल है। मीडिया से चर्चा करते हुए कहा किये धान खरीदी तय समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, 30 प्रतिशत किसानों का धान बचेगा। सरकार किसानों को कमजोर करना चाहती है। वहीं छत्तीसगढ़ में पीसीसी अध्यक्ष बदलने की हलचल पर जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि पीसीसी चीफ कौन बदल रहा है मैं नहीं जानता, आप लोगों को पता होगा आप जाने, मैंने तो सुना नहीं।


    बुलाए हो तो सम्मान देना सीखें- भूपेश बघेल

    कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद समाज के पदाधिकारियों ने भूपेश को रोकते हुए कहा कि यह सामाजिक मंच है, यहां राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस पर भूपेश बघेल भड़क गए और कहा कि वे किसानों के हित की बात कर रहे थे, इसमें राजनीति कैसे आ गई। उन्होंने कहा, इतनी तकलीफ होती है तो मुझे बुलाया ही क्यों गया। दूसरे दल के जो लोग बैठे है, उन्हें मिर्ची लग रही है उन्हें कुछ नहीं बोल सकता। भूपेश ने संबोधन समाप्ति के बाद स्पष्ट किया कि जिन्हें उनकी बात से तकलीफ हो रही होगी, उनके लिए वे खेद व्यक्त नहीं करते। उन्होंने समाज को नसीहत देते हुए कहा कि अगर किसी को किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो सम्मान देना सीखें और अगर सम्मान नहीं दे सकते तो बुलाया ही न करें।

    पूर्व मुख्यमंत्री जी के संबोधन के दौरान मंच में बैठे किसी ने समाज के बारे में बोलने कह दिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है, वे खुश होकर गए है, सफल आयोजन के लिए उन्होंने बधाई भी दी है और अर्जुंदा में होने वाले कार्यक्रम में आने की भी बात उन्होंने कही है।- सुरेंद्र देशमुख, जिलाध्यक्ष, जिला कुर्मी क्षत्रिय समाज

