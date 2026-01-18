मेरी खबरें
    शादी के बाद भी प्रेमिका संबंध रखने का बना रही थी दबाव, बार-बार फोन कर बुलाती थी घर, तंग प्रेमी ने चापड़ से कर दी हत्या

    By Pradeep BarmaiyaEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 12:30:20 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 12:43:24 PM (IST)
    शादी के बाद भी प्रेमिका संबंध रखने का बना रही थी दबाव, बार-बार फोन कर बुलाती थी घर, तंग प्रेमी ने चापड़ से कर दी हत्या
    शादी के बाद भी प्रेमिका संबंध रखने का बना रही थी दबाव, तंग प्रेमी ने चापड़ से कर दी हत्या

    HighLights

    1. कोरबा जिले की घटना, गर्दन पर किया वार
    2. पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार
    3. न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। युवक की शादी हो जाने के बाद भी युवती उससे मिलना-जुलना नहीं छोड़ी। गाहे-बगाहे फोन कर उसे बुला लेती थी, जिससे परेशान होकर युवक उसके घर पहुंच गया। जहां दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में युवक ने धारदार चापड़ (कत्ता) से गर्दन एवं सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी।

    दीपका थाना अंतर्गत नागिनझोरखी में रहने वाली युवती की शुक्रवार की शाम घर में लाश मिली थी। प्रथम दृष्टया ही इसे हत्या का मामला मानकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और कुछ ही घंटो में इस मामले को सुलझा लिया।


    प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए डाल रही थी दबाव

    बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक राहुल जोगी, निवासी बांधाखार थाना पाली अपने माता-पिता से अलग होकर पत्नी के साथ ग्राम सिरकी में किराए के मकान में रहता था। विवाह से पूर्व नम्रता के साथ उसका प्रेम संबंध था। विवाह हो जाने के बाद भी नम्रता उससे अलग नहीं हुई और प्रेम संबंध आगे बनाए रखने के लिए दबाव डालते रही।

    फोन कर प्रेमी को घर बुलाया था

    16 जनवरी की शाम को उसने फोन कर राहुल को बुलाया। राहुल घर पहुंचा, उसने बार-बार फोन करने से मना किया पर नम्रता इसके लिए राजी नहीं हुई और दोनों के दोनों क बीच विवाद होने लगा। मामला हाथा-पाई तक जा पहुंचा। इस दौरान राहुल ने गुस्से में घर में ही रखा चापड़ उठा लिया और उसके गर्दन पर दे मारा।

    इसके अलावा सिर में भी ताबड़तोड़ वार किया। सिर बुरी तरह कुचल गया। इसके बाद अपराध को छिपाने की नीयत से घर के मुख्य दरवाजे को अंदर से कुंदा लगा पीछे के दरवाजे से निकल भागा।

    न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया

    ट्रेलर में जाकर चुपचाप सो गया, मानों कुछ हुआ ही न हो। युवती के पिता राम कुमार साहू और मां रात को घर वापस लौटे, तब घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलने पर मौके पहुंचे सीएसपी विमल पाठक एवं दीपका थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने जांच पड़ताल शुरू की। हत्या का मामला पंजीबद्ध कर आरोपित राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

    पुलिस को कर रहा था गुमराह

    थाना प्रभारी साहू ने बताया कि आरोपित युवती से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसलिए घटना को अंजाम दिया। लोगों से बातचीत करने पर पुलिस को पता चला कि नम्रता का प्रेम संबंध राहुल के साथ था।

    डॉग स्क्वॉड बाघा को घटनास्थल लाया गया। यहां से गंध लेकर निकला बाघा सीधा हरदी बाजार रोड खड़ी उस ट्रेलर के पास पहुंचा, जहां राहुल सो रहा था।

    यह सुराग मिलते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। पहले तो वह गुमराह करता रहा, पर थोड़ी सख्ती बरते जाने पर अपना गुनाह स्वीकार कर लिया।

