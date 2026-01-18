शादी के बाद भी प्रेमिका संबंध रखने का बना रही थी दबाव, बार-बार फोन कर बुलाती थी घर, तंग प्रेमी ने चापड़ से कर दी हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। युवक की शादी हो जाने के बाद भी युवती उससे मिलना-जुलना नहीं छोड़ी। गाहे-बगाहे फोन कर उसे बुला लेती थी, जिससे परेशान होकर युवक उसके घर पहुंच गया। जहां दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में युवक ने धारदार चापड़ (कत्ता) से गर्दन एवं सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी।

दीपका थाना अंतर्गत नागिनझोरखी में रहने वाली युवती की शुक्रवार की शाम घर में लाश मिली थी। प्रथम दृष्टया ही इसे हत्या का मामला मानकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और कुछ ही घंटो में इस मामले को सुलझा लिया।

प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए डाल रही थी दबाव बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक राहुल जोगी, निवासी बांधाखार थाना पाली अपने माता-पिता से अलग होकर पत्नी के साथ ग्राम सिरकी में किराए के मकान में रहता था। विवाह से पूर्व नम्रता के साथ उसका प्रेम संबंध था। विवाह हो जाने के बाद भी नम्रता उससे अलग नहीं हुई और प्रेम संबंध आगे बनाए रखने के लिए दबाव डालते रही। फोन कर प्रेमी को घर बुलाया था 16 जनवरी की शाम को उसने फोन कर राहुल को बुलाया। राहुल घर पहुंचा, उसने बार-बार फोन करने से मना किया पर नम्रता इसके लिए राजी नहीं हुई और दोनों के दोनों क बीच विवाद होने लगा। मामला हाथा-पाई तक जा पहुंचा। इस दौरान राहुल ने गुस्से में घर में ही रखा चापड़ उठा लिया और उसके गर्दन पर दे मारा।