नहीं देखा होगा ऐसा विरोध... जंबूरी विवाद के बीच बालोद में पैसों का बैग लेकर शिक्षा विभाग पहुंचे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालोद। छत्तीसगढ़ में आयोजित जंबूरी कार्यक्रम अब भ्रष्टाचार के आरोपों और राजनीतिक विवादों के केंद्र में आ गया है। इस आयोजन में हुए कथित करोड़ों के घोटाले और नियमों की अनदेखी के खिलाफ आज बालोद जिला युवा कांग्रेस ने एक अनोखा और उग्र प्रदर्शन किया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत बोकडे के नेतृत्व में कार्यकर्ता "नोटों से भरा बैग" लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय पहुंचे।

कमीशनखोरी और बिना टेंडर काम देने का आरोप प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत बोकडे ने भाजपा सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जंबूरी आयोजन में बिना किसी टेंडर के चहेते ठेकेदारों को नियम विरुद्ध काम बांटे गए हैं। बोकडे ने कहा, "जहाँ कमीशन की बात आती है, भाजपा और उसके अधिकारी सबसे पहले आगे खड़े दिखाई देते हैं। नियमों को ताक पर रखकर किया गया यह आयोजन सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया है।"