नईदुनिया न्यूज, बालोद। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में बालोद जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिले के सभी 161 उपार्जन केंद्रों में खरीदी प्रक्रिया जारी है। 25 नवंबर तक 8,982 किसानों से कुल 32,327.60 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है।

वहीं, 26 नवंबर को धान बेचने के लिए 160 केंद्रों में 1,831 टोकन जारी किए गए हैं। इनके माध्यम से 7,064.28 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान खरीदी के साथ किसानों को भुगतान की प्रक्रिया भी जारी है। अब तक 5,928 किसानों के खातों में पीएफएमएस के माध्यम से 51 करोड़ 60 लाख 87 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। भुगतान के लिए 6,960 किसानों की कुल 6,087.23 लाख रुपये की राशि की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर बैंक को भेजी गई है। खरीदे गए धान में 20,889.16 मीट्रिक टन पतला, 4,600.08 मीट्रिक टन मोटा और 742.72 मीट्रिक टन सरना धान शामिल है।