नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 30 महाविद्यालयों को शिक्षण व अनुसंधान के उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर आफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित करेंगे। इनमें आधुनिक प्रयोगशालाएं, उन्नत पुस्तकालय, स्मार्ट क्लासरूम सहित आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

दो वर्षों में डिजिटलीकरण व अन्य निर्माण कार्यों के लिए प्रति महाविद्यालय 10 करोड़ रुपये की मांग प्रस्तावित है। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन, उच्च शिक्षा मिशन, उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, रोजगारपरक शिक्षा, इंटर्नशिप नीति, रिक्त पदों पर भर्ती, डिजिटल नवाचार तथा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना विकास की प्रगति की समीक्षा की गई। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा को व्यावहारिक ज्ञान, कौशल और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएंगे।