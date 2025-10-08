10 साल के मासूम बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, परिवार में शोक की लहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रामानुजगंज: नगर में एक 10 वर्षीय बालक के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की हृदयविदारक घटना ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। भारत जसवंत रवि का 10 वर्षीय पुत्र हार्दिक रवि जो पांचवीं में अध्ययनरत था, उसने सोमवार शाम घर के एक कमरे में फांसी लगा ली।

पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम हार्दिक अपने भाई-बहनों के साथ खेल रहा था। शाम साढ़े छह बजे के बीच वह अचानक घर के एक कमरे में चला गया । कुछ देर बाद जब उसका भाई उसे बुलाने गया तो उसने देखा कि हार्दिक फंदे से लटका हुआ है। यह दृश्य देखकर वह घबरा गया और तुरंत घर के अन्य सदस्यों को सूचना दी।