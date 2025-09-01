मेरी खबरें
    CG News: क्लास में बातचीत करने पर तीन छात्राओं की डंडे से पिटाई, सहायक शिक्षिका निलंबित

    By Asim Sen Gupta
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 12:52:29 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 12:52:29 PM (IST)
    CG News: क्लास में बातचीत करने पर तीन छात्राओं की डंडे से पिटाई, सहायक शिक्षिका निलंबित
    CG News: तीन छात्राओं की शिकायत पर सहायक शिक्षिका निलंबित

    HighLights

    1. बातचीत करने पर टीचर मे डंडे से पीटा
    2. पिटाई से कोरवा छात्रा के पैर में आई सूजन
    3. तीन छात्राओं की शिकायत पर लिया एक्शन

    नईदुनिया न्यूज, राजपुर: बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत लाऊ के धमधमियापारा प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षिका द्वारा तीन छात्राओं की डंडे से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। पिटाई में एक विशेष संरक्षित कोरवा जनजाति की छात्रा के घुटने में सूजन आ गई। घटना की जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी डाक्टर डीएन मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से शिक्षिका को निलंबित कर दिया है।

    घटना 28 अगस्त की बताई जा रही है। स्कूल में पांचवीं कक्षा की छात्रा सहित तीन बच्चियों को सहायक शिक्षिका एलबी ज्योति तिर्की ने केवल आपस में बातचीत करने पर लकड़ी के डंडे से पीटा। पिटाई से एक कोरवा जनजाति की छात्रा (आयु 11 वर्ष) के घुटने और पैर में सूजन आ गई।

    बुरी तरह घबराई बच्ची

    उस समय विद्यालय के प्रधानपाठक रामराज यादव बैठक में गए हुए थे। लौटने पर उन्होंने छात्रा को रोते हुए देखा। पैरों में सूजन देखकर वे तुरंत उसे लेकर राजपुर अस्पताल पहुंचे और प्राथमिक उपचार कराया। इसके बाद छात्रा को घर भेज दिया गया। पिटाई की घटना के बाद छात्रा ने स्कूल जाने से इंकार कर दिया है। छात्रा के पिता कोईराम ने कहा कि “हम बेटी को पढ़ाई के लिए विद्यालय भेजते हैं, पिटाई खाने के लिए नहीं। इस घटना से बच्ची बुरी तरह घबरा गई है।”

    शिक्षिका को किया निलंबित

    घटना की जानकारी मिलने पर राजपुर खंड शिक्षा अधिकारी आदित्य पाटनवार ने जांच कर रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर को भेजी। रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षिका ज्योति तिर्की को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शंकरगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है।

