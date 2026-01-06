मेरी खबरें
    बलरामपुर में बच्चों को तालिबानी सजा, खेत में लगी मटर खाने पर हाथ-पैर बांधकर की पिटाई, Video वायरल

    Balrampur Crime: बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में दो हमउम्र दोस्तों का हाथ-पैर बांधकर मारपीट करने की शिकायत पुलिस से की गई है। ...और पढ़ें

    By Asim Sen GuptaEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 06:42:55 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 06:42:55 PM (IST)
    बलरामपुर में बच्चों को तालिबानी सजा, खेत में लगी मटर खाने पर हाथ-पैर बांधकर की पिटाई, Video वायरल
    बलरामपुर में बच्चों को तालिबानी सजा।

    1. सिर्फ मटर खाने की इतनी बड़ी सजा
    2. बलरामपुर में दो दोस्तों के साथ बर्बरता
    3. पीड़ित पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार

    नईदुनिया न्यूज, राजपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में दो हमउम्र दोस्तों का हाथ-पैर बांधकर मारपीट करने की शिकायत पुलिस से की गई है। दोनों बच्चों की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने खेत में लगे मटर को तोड़कर खा लिया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह तथ्य निकलकर सामने आया है कि यह घटना चार जनवरी की दोपहर करीब दो बजे हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद शिकायत पुलिस से की गई है।

    दोनों बच्चों के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर मारपीट

    राजपुर थाना से लगभग सात किलोमीटर दूर एक गांव में सात वर्षीय बालक अपने एक साथी के साथ चाचा-चाची के घर जा रहा था। रास्ते में मटर की बाड़ी देखकर दोनों बच्चों ने मटर तोड़कर खा लिया। इसी दौरान खेत के मालिक ने दोनों बच्चों को देख लिया और उन्हें अपने घर ले गया। खेत मालिक ने दोनों बच्चों के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर मारपीट की। इनमें से एक बच्चा खेत मालिक के परिवार का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा बच्चा पीड़ित परिवार का है।


    पीड़ित पिता ने कानूनी कार्रवाई की मांग की

    पीड़ित बच्चे के पिता का आरोप है कि उसके मासूम बेटे को बंधक बनाकर अमानवीय व्यवहार किया गया। पीड़ित पिता ने संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। राजपुर थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने बताया कि बच्चे के स्वजन द्वारा लिखित शिकायत की गई है। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर जांच कर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो उनके संज्ञान में भी आया है।

