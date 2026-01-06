बलरामपुर में बच्चों को तालिबानी सजा, खेत में लगी मटर खाने पर हाथ-पैर बांधकर की पिटाई, Video वायरल

नईदुनिया न्यूज, राजपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में दो हमउम्र दोस्तों का हाथ-पैर बांधकर मारपीट करने की शिकायत पुलिस से की गई है। दोनों बच्चों की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने खेत में लगे मटर को तोड़कर खा लिया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह तथ्य निकलकर सामने आया है कि यह घटना चार जनवरी की दोपहर करीब दो बजे हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद शिकायत पुलिस से की गई है।

दोनों बच्चों के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर मारपीट राजपुर थाना से लगभग सात किलोमीटर दूर एक गांव में सात वर्षीय बालक अपने एक साथी के साथ चाचा-चाची के घर जा रहा था। रास्ते में मटर की बाड़ी देखकर दोनों बच्चों ने मटर तोड़कर खा लिया। इसी दौरान खेत के मालिक ने दोनों बच्चों को देख लिया और उन्हें अपने घर ले गया। खेत मालिक ने दोनों बच्चों के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर मारपीट की। इनमें से एक बच्चा खेत मालिक के परिवार का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा बच्चा पीड़ित परिवार का है।