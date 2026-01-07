बलरामपुर में बच्चों को रस्सी से हाथ-पैर बांधकर पीटने वाला हैवान गिरफ्तार, मासूमों को दी थी मटर खाने की सजा

नईदुनिया न्यूज, राजपुर। बच्चों के हाथ-पैर रस्सी से बांध यातना देने वाले आरोपित कपिल टोप्पो (26) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी की गई है। दरअसल राजपुर थाना क्षेत्र का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई थी। इस वीडियो से दो हमउम्र बच्चों के हाथ-पैर रस्सी से बांध अमानवीय यातना देने की पुष्टि हुई थी। एक बच्चे के पिता ने राजपुर थाने में घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार सात वर्षीय बालक अपने एक साथी के साथ चाचा-चाची के घर जा रहा था।

बच्चों को अपने घर ले गया था आरोपी रास्ते में मटर की बाड़ी देखकर दोनों बच्चों ने मटर तोड़कर खा लिया। इसी दौरान मटर की खेती करने वाला कपिल टोप्पो वहां पहुंचा। दोनों बच्चों को देखते ही उन्हें अपने घर ले गया। दोनों बच्चों के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर मारपीट की। पीड़ित बच्चे के पिता का आरोप था कि उसके मासूम बेटे को बंधक बनाकर अमानवीय व्यवहार किया गया। प्रसारित वीडियो तथा बालक के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में गंभीरता दिखाई।