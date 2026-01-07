मेरी खबरें
    बलरामपुर में बच्चों को रस्सी से हाथ-पैर बांधकर पीटने वाला हैवान गिरफ्तार, मासूमों को दी थी मटर खाने की सजा

    Balrampur Crime: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में मासूम बच्चों के हाथ-पैर रस्सी से बांध यातना देने वाले आरोपित कपिल टोप्पो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 06:31:56 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 06:31:56 PM (IST)
    बलरामपुर में बच्चों को रस्सी से हाथ-पैर बांधकर पीटने वाला हैवान गिरफ्तार, मासूमों को दी थी मटर खाने की सजा
    बलरामपुर में बच्चों को रस्सी से हाथ-पैर बांधकर पीटने वाला हैवान गिरफ्तार

    1. आरोपी ने मासूमों के हाथ-पैर बांधकर दी थी अमानवीय यातना
    2. पुलिस ने आरोपी कपिल टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया है
    3. पुलिस ने आरोपी पर कई धाराओं में केस दर्ज किया है

    नईदुनिया न्यूज, राजपुर। बच्चों के हाथ-पैर रस्सी से बांध यातना देने वाले आरोपित कपिल टोप्पो (26) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी की गई है। दरअसल राजपुर थाना क्षेत्र का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई थी। इस वीडियो से दो हमउम्र बच्चों के हाथ-पैर रस्सी से बांध अमानवीय यातना देने की पुष्टि हुई थी। एक बच्चे के पिता ने राजपुर थाने में घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार सात वर्षीय बालक अपने एक साथी के साथ चाचा-चाची के घर जा रहा था।

    बच्चों को अपने घर ले गया था आरोपी

    रास्ते में मटर की बाड़ी देखकर दोनों बच्चों ने मटर तोड़कर खा लिया। इसी दौरान मटर की खेती करने वाला कपिल टोप्पो वहां पहुंचा। दोनों बच्चों को देखते ही उन्हें अपने घर ले गया। दोनों बच्चों के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर मारपीट की। पीड़ित बच्चे के पिता का आरोप था कि उसके मासूम बेटे को बंधक बनाकर अमानवीय व्यवहार किया गया। प्रसारित वीडियो तथा बालक के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में गंभीरता दिखाई।


    पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा

    थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटना में संलिप्त आरोपित कपिल उरांव को धारा 137(2), 296, 351(2), 115(2), 127(2) 140(3) बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोपित कपिल टोप्पो को पुलिस अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने पर बताया कि चार जनवरी को बाड़ी में लगे फसल मटर को तोड़कर खा रहे थे।

    इस कारण उसे गुस्सा आ गया। दोनों को एक साथ अपने घर ले जाकर हाथ-पैर को रस्सी से बांधकर मारपीट किया था तथा आंगन में बंधक बनाकर रखा था। अपराध की प्रकृति तथा आरोपित की स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है।

