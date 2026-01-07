मेरी खबरें
    स्कूल के लैब में 'लूलिया का मांगेले' भोजपुरी गाने पर छात्रों ने किया डांस, वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप

    CG News: छाक्षों ने यह डांस नौ दिसंबर 2025 को किया था। कक्षा 11वीं के छात्रों ने टेलीकॉम लैब में लाइट बंद कर टीवी स्क्रीन पर भोजपुरी गीत चलाया। इस स्क ...और पढ़ें

    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 07:23:35 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 07:33:47 PM (IST)
    स्कूल के लैब में 'लूलिया का मांगेले' भोजपुरी गाने पर छात्रों ने किया डांस, वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप
    स्कूल के लैब में 'लूलिया का मांगेले' भोजपुरी गाने पर छात्रों ने किया डांस

    1. पढ़ाई की जगह स्कूल लैब में छात्रों का भोजपुरी डांस
    2. यह वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया है
    3. स्कूल की कार्यप्रणाणी पर अभिभावकों ने उठाए सवाल

    नईदुनिया न्यूज, बलरामपुर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर ब्लाक के बसंतपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में कक्षा 11वीं के कुछ छात्र विद्यालय के टेलीकॉम लैब में भोजपुरी गाना 'लूलिया का मांगेले' पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों ने ही वीडियो बनाया था। इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड करने के बाद प्रकरण सामने आया। अब इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

    जानकारी के अनुसार यह डांस विद्यार्थियों ने नौ दिसंबर 2025 को किया था। कक्षा 11वीं के छात्रों ने टेलीकॉम लैब में लाइट बंद कर टीवी स्क्रीन पर भोजपुरी गीत चलाया। इस स्क्रीन का इस्तेमाल स्मार्ट बोर्ड के रूप में किया जाता है। इससे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। इसके बाद छात्रों ने डांस किया। इस दौरान पूरी घटना को मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया और बाद में वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया गया। वायरल वीडियो में विद्यालय का परिसर और कक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।


    स्कूल की कार्यप्रणाणी पर अभिभावकों ने उठाए सवाल

    वीडियो सामने आने के बाद विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी मिली। मामले को लेकर विद्यालय की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था को लेकर अभिभावकों ने सवाल उठाए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। छात्रों से पूछताछ कर घटना की तिथि और परिस्थितियों की पुष्टि की जा रही है। साथ ही टेलीकॉम लैब के प्रभारी से भी जानकारी ली जा रही है।

    प्रिंसिपल ने दी इसकी जांच की जानकारी

    प्राचार्य संजय यादव ने बताया कि घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी एमआर यादव ने बताया कि स्कूलों में सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं। बच्चों को तैयारी का अवसर भी दिया जाता है। किन परिस्थितियों में भोजपुरी गाने पर छात्रों ने डांस किया, इसकी हम जांच करवा रहे हैं।

