स्कूल के लैब में 'लूलिया का मांगेले' भोजपुरी गाने पर छात्रों ने किया डांस, वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप

नईदुनिया न्यूज, बलरामपुर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर ब्लाक के बसंतपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में कक्षा 11वीं के कुछ छात्र विद्यालय के टेलीकॉम लैब में भोजपुरी गाना 'लूलिया का मांगेले' पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों ने ही वीडियो बनाया था। इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड करने के बाद प्रकरण सामने आया। अब इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार यह डांस विद्यार्थियों ने नौ दिसंबर 2025 को किया था। कक्षा 11वीं के छात्रों ने टेलीकॉम लैब में लाइट बंद कर टीवी स्क्रीन पर भोजपुरी गीत चलाया। इस स्क्रीन का इस्तेमाल स्मार्ट बोर्ड के रूप में किया जाता है। इससे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। इसके बाद छात्रों ने डांस किया। इस दौरान पूरी घटना को मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया और बाद में वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया गया। वायरल वीडियो में विद्यालय का परिसर और कक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।