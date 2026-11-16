राहुल की नकल कर रही भाजपा, भाजपा सरकार में लोकतंत्र खतरे में कैसे : लखमा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर । भाजपा के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान पर पूर्व मंत्री और सुकमा जिले से कोंटा विधायक कवासी लखमा ने तंज कसते हुए इसे राहुल गांधी की नकल बताया है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक भाजपा की सरकार है, तो फिर लोकतंत्र खतरे में कैसे है? नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी भाजपा की सत्ता है। सरकार चलाने से लेकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भाजपा की है। इसके बावजूद लोकतंत्र बचाने के नाम पर रैलियां निकालने का औचित्य क्या है।

जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं के सवालों पर जवाब देने के बजाय संविधान और लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक अभियान चला रही है। लोगों की समस्याएं दूर करने के बजाय उन्हें गुमराह किया जा रहा है। लखमा ने भाजपा के इस अभियान को जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। लखमा ने कहा कि राहुल गांधी देशभर में भाजपा की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब भाजपा भी उन्हीं की राह पर चलकर लोकतंत्र बचाने का अभियान चला रही है। लखमा के इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर नई बहस छेड़ दी है।