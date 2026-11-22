नईदुनिया न्यूज, बेमेतरा। लगभग 20 दिनों के अंतराल में चक्रवाती तूफानों (अर्णब, मुरासू और अकवान) की हैट्रिक निश्चित रूप से किसानों की दशा और दिशा बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। इसी तरह के हालात इन दिनों जिले में देखने को मिल रहे हैं, जहां दो दिन पहले हुई लगातार बारिश और रविवार को भी मौसम के बिगड़े मिजाज तथा कहीं-कहीं बारिश के बने हालात ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है।

किसान जैसे-तैसे अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों में गिरी हुई फसलों के बीच से पानी निकालने के लिए नालियां बना रहे हैं, ताकि खेतों में पानी का जमाव न हो और फसल सुरक्षित रह सके। किंतु इन तमाम प्रयासों के बावजूद किसानों को सफलता नहीं मिल पा रही है। लगातार बारिश के चलते धान की बालियां अब जमीन पर लोटने लगी हैं। कुछ जगहों पर किसानों ने यह भी कहा कि अब धान की बालियों में भी अंकुरण की स्थिति बनने लगी है।