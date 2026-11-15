छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर किसानों की बल्ले-बल्ले, अब कम उत्पादन पर भी मिलेंगे 13,839 रुपये

नईदुनिया न्यूज, नवागढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता समाप्त कर किसानों को राहत दी है। अब कम उत्पादन होने पर भी किसानों को योजना की पूरी निर्धारित आदान सहायता राशि मिलेगी।

एक एकड़ में धान उगाने वाला किसान यदि केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे बेचे गए धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। इसके अलावा, 21 क्विंटल के निर्धारित मान और 659 रुपए प्रति क्विंटल के अंतर के आधार पर उसे 13,839 रुपए की पूरी आदान सहायता राशि भी मिलेगी।