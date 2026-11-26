नईदुनिया न्यूज, बेमेतरा। कृषि प्रधान जिला बेमेतरा में धान खरीदी किसानों के लिए खास अहमियत रखती है और किसानों को इसके शुरू होने का इंतजार रहता है। जिले में राज्य शासन द्वारा स्वीकृत कुल 159 उपार्जन केंद्रों में से अब तक 156 केंद्रों में ही धान खरीदी शुरू हो पाई है।

तीन उपार्जन केंद्र ऐसे हैं, जहां अब तक खरीदी शुरू ही नहीं हुई है। इनमें खाद्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ढनढनी के साथ ही गागपुर और किरतपुर केंद्र शामिल हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में 1940 किसानों को 95,382 क्विंटल धान का टोकन आवंटित किया गया था। इनमें से 1719 किसान धान बेचने समिति पहुंचे और उनसे 79,344 क्विंटल धान की खरीदी की गई।