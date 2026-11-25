नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। शहर के भिलाई निवास के सामने स्थित साइकिल पोलो ग्राउंड में अभ्यास करने पहुंचे खिलाड़ियों के 13 मोबाइल फोन चोरी हो गए। खिलाड़ियों ने अपने सभी मोबाइल एक स्कूटी की डिक्की में सुरक्षित रखे थे, लेकिन अभ्यास खत्म होने के बाद डिक्की खोलने पर सभी फोन गायब मिले। एक साथ 13 मोबाइल चोरी होने की घटना से खिलाड़ी बेहद परेशान हैं। सोमवार को हुई इस घटना की शिकायत भिलाई नगर थाने में दर्ज कराई गई है।

जयंती स्टेडियम बंद होने से यहां अभ्यास कर रहे थे खिलाड़ी जानकारी के मुताबिक, जयंती स्टेडियम बंद होने के कारण इन दिनों खिलाड़ी भिलाई निवास ग्राउंड में अभ्यास कर रहे हैं। रोजाना की तरह खिलाड़ी अभ्यास के लिए पहुंचे थे और अपने मोबाइल फोन एक स्कूटी की डिक्की में रखकर मैदान में चले गए। अभ्यास समाप्त होने के बाद जब वे वापस लौटे और डिक्की खोली, तो उसमें रखे सभी 13 एंड्रॉयड मोबाइल गायब थे। खिलाड़ियों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला।