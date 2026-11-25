नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसी एसीबी और ईओडब्ल्यू को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू (शिब्बू) को 13 नवंबर को दुबई में गिरफ्तार किए जाने के बाद अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यूएई सरकार द्वारा उसे भारत डिपोर्ट किया जा रहा है और अगले एक हफ्ते के भीतर उसे रायपुर लाने की तैयारी है।

एसीबी-ईओडब्ल्यू प्रमुख समेत तीन डीएसपी की टीम जाएगी यूएई विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, दुबई में पकड़े गए विकास अग्रवाल को भारत लाने के लिए एसीबी-ईओडब्ल्यू प्रमुख समेत तीन डीएसपी स्तर के अधिकारियों की विशेष टीम जल्द ही यूएई रवाना होगी। टीम के विदेश दौरे और प्रत्यर्पण से जुड़े सभी जरूरी कानूनी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। जांच एजेंसी का मानना है कि सुब्बू को रायपुर लाकर पूछताछ करने से घोटाले के अवैध पैसों के लेन-देन और अंतिम लाभार्थियों के कई बड़े राज खुलेंगे।