    3000 संदिग्ध, 70 FIR, 300 गिरफ्तारियां... महादेव एप मामले में दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई

    CG News: महादेव ऑनलाइन सट्टा एप नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। दुर्ग पुलिस ने 3,000 संदिग्ध लोगों की सूची तैयार की है। इन लोगों की मोबाइल गतिविधियों, बैंकिंग लेनदेन और डिजिटल वालेट की गहन निगरानी की जा रही है, क्योंकि जांच में इनकी सट्टा कारोबार में संलिप्तता का संदेह सामने आया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 09:43:04 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 09:43:04 PM (IST)
    3000 संदिग्ध, 70 FIR, 300 गिरफ्तारियां... महादेव एप मामले में दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई
    महादेव एप मामले में दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई।

    HighLights

    1. महादेव एप मामले में पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा
    2. दुर्ग पुलिस ने 3,000 संदिग्ध लोगों की सूची तैयार की है
    3. इस मामले में अब तक 70 एफआइआर दर्ज की गई हैं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। महादेव ऑनलाइन सट्टा एप नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। दुर्ग पुलिस ने 3,000 संदिग्ध लोगों की सूची तैयार की है। इन लोगों की मोबाइल गतिविधियों, बैंकिंग लेनदेन और डिजिटल वालेट की गहन निगरानी की जा रही है, क्योंकि जांच में इनकी सट्टा कारोबार में संलिप्तता का संदेह सामने आया है।

    इस हाई-प्रोफाइल सूची में स्थानीय नेताओं, सरकारी अफसरों, कर्मचारियों के साथ-साथ कुछ पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं। इस मामले में अब तक 70 एफआइआर दर्ज की गई हैं और 300 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले की जांच सीबीआइ और ईडी भी कर रही है।


    पीएम मोदी ने भी महादेव सट्टा एप का उठाया था मुद्दा

    बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दुर्ग दौरे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी महादेव सट्टा एप का मुद्दा उठाया था। जांच अधिकारियों के अनुसार, महादेव सट्टा एप की जड़ें दुर्ग जिले के गांव-गांव तक फैली हैं, जहां युवाओं को आकर्षक कमाई के नाम पर इसमें जोड़ा गया। काल सेंटर और कस्टमर सपोर्ट जैसे काम करने वाले एजेंटों के माध्यम से लाखों की संख्या में यूजर बनाए गए।

    छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार किया

    स्थानीय स्तर पर कई संचालक रातोंरात संपत्ति और लग्जरी वाहन के मालिक बने। सट्टे से होने वाले करोड़ों रुपये के लेनदेन प्रतिदिन डिजिटल चैनलों के माध्यम से दुबई में बैठे मुख्य संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल तक पहुंच रहे हैं, जहां से सभी आपरेशनों को नियंत्रित किया जा रहा है। जांच के दायरे को बढ़ाते हुए सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी पुलिस की टीमों ने छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके तार सीधे दुर्ग नेटवर्क से जुड़े मिले हैं। पकड़े गए संचालकों से महत्वपूर्ण डेटा और बैंकिंग लेनदेन का पता लगा है।

    दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि अपराध में शामिल किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक या प्रशासनिक प्रभाव के आधार पर राहत नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी, संपति जब्ती और आर्थिक अपराध की कार्रवाई की जाएगी।

    इनकी हुई थी गिरफ्तारी

    • कारोबारी बंधु अनिल दम्मानी, सुनील दम्मानी, अनिल कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, विशाल आहुजा, अनिल दम्मानी, सुनील दम्मानी, हरीशंकर तिबरवाल, सुरेंद्र बागड़ी

    • पुलिसकर्मी चंद्रभूषण वर्मा, भीम सिंह, अर्जुन यादव

    • ईओडब्ल्यू की एफआइआर में पूर्व सीएम बघेल का नाम

