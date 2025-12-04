नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई-3 रेलवे स्टेशन से जामुल सीमेंट कंपनी जाने वाले साइडिंग लाइन पर गुरुवार को खड़ी मालगाड़ी की छत पर फंसे चप्पल निकालने चढ़ा किशोर रेलवे के ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) तार के संपर्क में आकर झुलस गया। उसे पहले जिला अस्पताल एवं वहां से सेक्टर-9 अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। झुलसे जी श्याम (17) पिता तुलसैया खुर्सीपार का निवासी बताया जाता है।

जानकारी के अनुसार आज अपराह्न तीन बजे के करीब खुर्सीपार निवासी जी श्याम अपने दोस्त शिवम के साथ भिलाई-3 से जामुल की आरे जाने वाली साइडिंग रेल लाइन के पास खेल रहे थे। इस दौरान दोनों दोस्तों ने एक दूसरे पर चप्पल उछालना शुरू कर दिया।

इस दौरान साइडिंग रेल लाइन पर कवर्ड मालगाड़ी (बीसीएन रैक) खड़ी थी। जी श्याम का चप्पल मालगाड़ी के उपर चला गया। उसे वापस लेने के लिए वह मालगाड़ी के वैगन की छत पर चढ़ गया। इसी दौरान ओएचई तार के संपर्क में आ गया। साथी शिवम ने तुरंत ट्रेन मैनेजर (गार्ड) प्रवीण कुमार को घटना की सूचना दी।

इसके बाद आरपीएफ एवं एंबुलेंस को बुलाया गया। जानकारी के अनुसार घटना के समय दोनों बालक कालेज न जाकर रेल लाइन के पास घूम रहे थे। झुलसे श्याम को जिला अस्पताल लाया गया। उसकी हालत बेहद गंभीर थी।

हाई टेंशन लाइन के झटके से उसके कपड़े जल चुके थे और शरीर का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा झुलस गया था। बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए सेक्टर-9 अस्पताल ले जाया गया। आरपीएफ ने खुर्सीपार पुलिस को मामले की जानकारी दे दी है।