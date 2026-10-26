भिलाई में रायपुर से नागपुर जा रही पिकअप से 4 करोड़ रुपये जब्त, तलाशी में खुला नोटों का गुप्त तहखाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। अवैध गतिविधियों और संदिग्ध परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खुर्सीपार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से चार करोड़ रुपये की नकदी बरामद की है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर उसमें सवार दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। बरामद रकम के सोर्स और परिवहन के उद्देश्य की जांच की जा रही है।