छत्तीसगढ़ में 22 यात्रियों को लेकर अंबिकापुर से रायपुर जा रही बस ट्रक में घुसी, 3 की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। सिमगा थाना क्षेत्र के ग्राम दरचुरा के पास खड़ी ट्रक को अंबिकापुर से रायपुर आ रही यात्री बस ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ से 10 यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। दुर्घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, बस में कुल 22 यात्री सवार थे। सुबह के समय दरचुरा गांव के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रक से बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दुर्घटना के बाद बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य शुरू किया गया।