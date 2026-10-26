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छत्तीसगढ़ में 22 यात्रियों को लेकर अंबिकापुर से रायपुर जा रही बस ट्रक में घुसी, 3 की मौत

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा में सोमवार सुबह खड़ी ट्रक से यात्री बस की भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 यात्री घायल हैं।

By Deepak ShuklaEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 09:58:01 AM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 10:09:41 AM (IST)
छत्तीसगढ़ में 22 यात्रियों को लेकर अंबिकापुर से रायपुर जा रही बस ट्रक में घुसी, 3 की मौत
बलौदाबाजार-भाटापारा में भीषण सड़क हादसा हो गया। (नईदुनिया)

HighLights

  1. सिमगा के दरचुरा में खड़ी ट्रक से टकराई बस।
  2. अंबिकापुर से रायपुर जा रही थी यात्री बस।
  3. इस भीषण हादसे में तीन लोगों की मौत।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। सिमगा थाना क्षेत्र के ग्राम दरचुरा के पास खड़ी ट्रक को अंबिकापुर से रायपुर आ रही यात्री बस ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ से 10 यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। दुर्घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, बस में कुल 22 यात्री सवार थे। सुबह के समय दरचुरा गांव के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रक से बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दुर्घटना के बाद बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य शुरू किया गया।


सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

  • हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की डायल 112 टीम और सिमगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला। इसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए सिमगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां घायलों का इलाज किया जा रहा है।

  • हादसे में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं, घायलों की संख्या आठ से 10 बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि सड़क किनारे ट्रक किस स्थिति में खड़ी थी और बस उससे कैसे टकराई। हादसे में मृतकों और घायलों की विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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