Cyber Fraud: इंटरनेट से नंबर सर्च कर किया फोन, बंद स्ट्रीट लाइट की शिकायत करने में बुजुर्ग दंपती से 5.91 लाख की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: रिसाली निवासी एक बुजुर्ग दंपती को स्ट्रीट लाइट बंद होने की शिकायत ऑनलाइन करने के प्रयास में बड़ी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। इंटरनेट पर शिकायत का नंबर सर्च कर कॉल करना उनके लिए महंगा साबित हुआ। साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से 5 लाख 91 हजार 496 रुपये ठग लिए। शिकायत के बाद नेवई पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

ऐसे दिया घटना को अंजाम नेवई पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोनोसीजा चटर्जी (आयु 61 वर्ष), निवासी प्लॉट नंबर 85, फेस-6, मैत्री नगर, रिसाली, ने बताया कि 22 अक्टूबर को उन्होंने मोबाइल फोन से स्ट्रीट लाइट बंद होने की ऑनलाइन शिकायत करने के लिए इंटरनेट पर संबंधित नंबर सर्च किया। खोजे गए नंबर पर कॉल करने पर सामने वाले व्यक्ति ने उनसे कहा कि शिकायत दर्ज करने के लिए पांच रुपये का भुगतान करना होगा।