CG में दोस्तों के साथ घूमने गए युवक की शिवनाथ नदी में डूबने से मौत, 16 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के छोटे पुल पर हादसा हुआ है, जहां 27 वर्षीय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था, तभी अचानक पैर फिसलने से वह नदी के तेज बहाव में बह गया। घटना रविवार शाम की है, जबकि 16 घंटे की मशक्कत के बाद सोमवार सुबह उसका शव बरामद किया जा सका।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान अहिवारा के निवासी दविंदर सिंह रंधावा के रूप में हुई है। रविवार शाम करीब 6 बजे दविंदर अपने तीन दोस्तों के साथ दुर्ग-धमधा मुख्य मार्ग स्थित शिवनाथ नदी के छोटे पुल पर गया था। दोस्तों से बातचीत के दौरान उसका अचानक पैर फिसल गया और वह 20 फीट गहरे पानी में गिर गया। नदी का बहाव तेज होने के कारण वह तुरंत बह गया। दोस्तों ने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची।

SDRF ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि, अंधेरा और नदी के तेज बहाव के चलते रात में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। सोमवार सुबह एसडीओपी अलेक्जेंडर कीरो की देखरेख में 15 सदस्यीय एसडीआरएफ की टीम ने फिर से खोजबीन शुरू की। करीब 10 बजे, यानी घटना के 16 घंटे बाद दविंदर का शव घटनास्थल से कुछ दूरी पर बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। बढ़ रही नदी में डूबने की घटनाएं शिवनाथ नदी में डूबने से होने वाली मौतों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस साल 2025 में यह तीसरी बड़ी घटना है। अगस्त में सिरसा चौकी क्षेत्र में एक युवक और अप्रैल में सुरगी चौकी क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्चे की भी डूबने से मौत हो चुकी है। नदी का तेज बहाव, गहरे गड्ढे और तैराकी का अभाव इन हादसों के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे बारिश के मौसम में नदी किनारे सावधानी बरतें।