    By Ramkrishna Dongre
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 11:56:22 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 12:58:09 PM (IST)
    CG में दोस्तों के साथ घूमने गए युवक की शिवनाथ नदी में डूबने से मौत, 16 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन
    CG News: शिवनाथ नदी में डूबने से युवक की मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. SDRF ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन
    2. नदी में डूबने की घटनाएं बढ़ रही
    3. पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई: दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी के छोटे पुल पर हादसा हुआ है, जहां 27 वर्षीय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था, तभी अचानक पैर फिसलने से वह नदी के तेज बहाव में बह गया। घटना रविवार शाम की है, जबकि 16 घंटे की मशक्कत के बाद सोमवार सुबह उसका शव बरामद किया जा सका।

    पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान अहिवारा के निवासी दविंदर सिंह रंधावा के रूप में हुई है। रविवार शाम करीब 6 बजे दविंदर अपने तीन दोस्तों के साथ दुर्ग-धमधा मुख्य मार्ग स्थित शिवनाथ नदी के छोटे पुल पर गया था। दोस्तों से बातचीत के दौरान उसका अचानक पैर फिसल गया और वह 20 फीट गहरे पानी में गिर गया। नदी का बहाव तेज होने के कारण वह तुरंत बह गया। दोस्तों ने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची।

    SDRF ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन

    हालांकि, अंधेरा और नदी के तेज बहाव के चलते रात में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। सोमवार सुबह एसडीओपी अलेक्जेंडर कीरो की देखरेख में 15 सदस्यीय एसडीआरएफ की टीम ने फिर से खोजबीन शुरू की। करीब 10 बजे, यानी घटना के 16 घंटे बाद दविंदर का शव घटनास्थल से कुछ दूरी पर बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

    बढ़ रही नदी में डूबने की घटनाएं

    शिवनाथ नदी में डूबने से होने वाली मौतों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस साल 2025 में यह तीसरी बड़ी घटना है। अगस्त में सिरसा चौकी क्षेत्र में एक युवक और अप्रैल में सुरगी चौकी क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्चे की भी डूबने से मौत हो चुकी है। नदी का तेज बहाव, गहरे गड्ढे और तैराकी का अभाव इन हादसों के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे बारिश के मौसम में नदी किनारे सावधानी बरतें।

    2025 में कई हादसे दर्ज

    शिवनाथ नदी में डूबने से होने वाली मौतों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तेज बहाव, गहरे गड्ढों और तैराकी की जानकारी न होने जैसे कारणों से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस साल 2025 में भी कई दुखद हादसे हुए, जिनमें युवा और बच्चे शामिल हैं।

    इस साल की घटनाएं

    सितंबर 2025

    दुर्ग-धमधा मुख्य मार्ग पर शिवनाथ नदी के छोटे पुल से एक युवक का पैर फिसल गया, जिसके बाद वह गहरे पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई।

    अगस्त 2025

    सिरसा चौकी क्षेत्र में समोदा निवासी साहिल देशमुख अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। तेज बहाव में फंसने के कारण वह डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई।

    अप्रैल 2025

    सुरगी चौकी क्षेत्र के भंवरमरा स्थित ऑक्सीजोन के पास शिवनाथ नदी में 12 वर्षीय एक बालक अपने बड़े भाई और दोस्तों के साथ नहाने गया था। अचानक गहरे पानी में चले जाने के कारण वह डूब गया।

    घटनाओं के मुख्य कारण

    • तेज बहाव: बारिश के मौसम में नदी का बहाव तेज हो जाता है, जिससे लोग बह जाते हैं।

    • गहरे गड्ढे: नदी में अचानक गहराई बढ़ने से डूबने का खतरा बढ़ जाता है।

    • तैराकी का अभाव: तैरना न जानने वाले लोगों के लिए नदी में नहाना खतरनाक साबित होता है।

    • पैर फिसलना: नदी किनारे या पुल पर पैर फिसलने से लोग गहरे पानी में गिर जाते हैं।

