नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में बीई और बीटेक की पढ़ाई कर रहे यहां के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के अंतर्गत मेरिट के आधार पर आठ नवीन छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2,000 रुपये की दर से 10 माह का कुल 20,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। आवेदन 30 तारीख तक किए जा सकते हैं।

दूसरे राज्यों के शीर्ष संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र पात्र यह छात्रवृत्ति छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग की अधिसूचना और राजपत्र में प्रकाशित नियमों के तहत दी जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी विद्यार्थी पात्र होंगे, जो दूसरे राज्यों के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी), भारतीय विज्ञान संस्थान और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) से मान्यता प्राप्त अन्य उच्च तकनीकी संस्थानों में बीई या बीटेक पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में पढ़ रहे हैं।