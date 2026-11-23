नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। दुर्ग-भिलाई में ई-बसों के संचालन की तैयारी के बीच रेलवे से जुड़ी बिजली लाइन की बड़ी बाधा अब दूर होने लगी है। कादंबरी नगर स्थित ई-बस डिपो तक 33/11 केवी क्षमता की बिजली लाइन पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन के नीचे से होरिजेंटल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है।

पहले दिन करीब 32 फीट ड्रिल की गई। शनिवार को रेलवे अधिकारियों की निगरानी में काम जारी रहा। अब शेष हिस्से में भी ड्रिलिंग का काम बुधवार तक पूरा होने की उम्मीद है। एनओसी के बाद शुरू हुआ काम उल्लेखनीय है कि, ई-बस डिपो तक बिजली पहुंचाने के लिए रेलवे से एनओसी लेने में करीब एक माह का समय लगा था। रेलवे ने 23 सितंबर को 35 लाख 5 हजार 172 रुपये की डिमांड राशि जमा करने को कहा था।