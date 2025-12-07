मेरी खबरें
    पुरुषों का 'दर्द' अब सुना जाएगा! दुर्ग पुलिस ने महिला थाना में शुरू की 'पुरुष पक्ष' की काउंसलिंग

    पारिवारिक परामर्श केंद्र में पुरुषों की समस्याओं व प्रताड़ना से जुड़े मामलों के सुनवाई हेतु पुरुष काउंसलरों की नियुक्ति कर उन्हें पूरी विधिक मार्गदर्शन देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। औपचारिक शुभारंभ के पहले ही दिन कुल आठ पुरुष आवेदकों की शिकायतों पर काउंसलिंग की गई।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 08:53:36 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 08:53:36 PM (IST)
    दुर्ग पुलिस ने महिला थाना में शुरू की 'पुरुष पक्ष' की काउंसलिंग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। जिले में पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी और नई पहल की है। महिला थाना में अब पुरुष पक्ष की शिकायतों की भी सुनवाई होगी। रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल की उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की गई। पारिवारिक परामर्श केंद्र में पुरुषों की समस्याओं व प्रताड़ना से जुड़े मामलों के सुनवाई हेतु पुरुष काउंसलरों की नियुक्ति कर उन्हें पूरी विधिक मार्गदर्शन देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। औपचारिक शुभारंभ के पहले ही दिन कुल आठ पुरुष आवेदकों की शिकायतों पर काउंसलिंग की गई।

    पुरुष आवेदकों की सुनवाई की व्यवस्था लागू

    एसएसपी दुर्ग ने बताया कि अक्सर पुरुष आवेदकों की शिकायत रहती थी कि महिला परामर्श केंद्र में केवल महिलाओं की बात सुनी जाती है और पुरुषों की परेशानियां व पक्ष सामने नहीं आ पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवार बचाने के उद्देश्य से परामर्श केंद्र में पुरुष आवेदकों की सुनवाई की व्यवस्था लागू की गई है। इस फैसले के साथ पुरुषों के मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक तनाव पर गंभीरता से विचार करते हुए कानूनी समाधान उपलब्ध कराया जाएगा।


    दोनों पक्षों को विधिक सलाह देने के निर्देश

    पहले ही दिन कुल आठ पुरुष आवेदकों की शिकायतों पर काउंसलिंग की गई। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं मौजूद रहे और आवेदकों की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए दोनों पक्षों को निष्पक्ष और विनम्रता के साथ विधिक सलाह देने के निर्देश दिए। पुलिस के अनुसार, प्रत्येक रविवार पुरुष आवेदकों के पारिवारिक विवाद, घरेलू प्रताड़ना और वैवाहिक समस्याओं से संबंधित आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। पुरुषों को मानसिक शांति, कानूनी मार्गदर्शन और पारिवारिक समाधान दिलाना इस काउंसलिंग केंद्र का मुख्य उद्देश्य रहेगा।

    काउंसलिंग टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सेवानिवृत्त) अशोक जोशी पुरुष काउंसलर के रूप में, तथा महिला काउंसलर रत्ना डाकलिया और मोनिका सिंह शामिल रहीं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्यू) पद्मश्री तंवर, उप पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्यू) भारती मरकाम, थाना प्रभारी महिला थाना नीता राजपूत व अन्य पुलिस स्टाफ मौजूद रहे।

