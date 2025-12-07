पुरुषों का 'दर्द' अब सुना जाएगा! दुर्ग पुलिस ने महिला थाना में शुरू की 'पुरुष पक्ष' की काउंसलिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। जिले में पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी और नई पहल की है। महिला थाना में अब पुरुष पक्ष की शिकायतों की भी सुनवाई होगी। रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल की उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की गई। पारिवारिक परामर्श केंद्र में पुरुषों की समस्याओं व प्रताड़ना से जुड़े मामलों के सुनवाई हेतु पुरुष काउंसलरों की नियुक्ति कर उन्हें पूरी विधिक मार्गदर्शन देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। औपचारिक शुभारंभ के पहले ही दिन कुल आठ पुरुष आवेदकों की शिकायतों पर काउंसलिंग की गई।

पुरुष आवेदकों की सुनवाई की व्यवस्था लागू एसएसपी दुर्ग ने बताया कि अक्सर पुरुष आवेदकों की शिकायत रहती थी कि महिला परामर्श केंद्र में केवल महिलाओं की बात सुनी जाती है और पुरुषों की परेशानियां व पक्ष सामने नहीं आ पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवार बचाने के उद्देश्य से परामर्श केंद्र में पुरुष आवेदकों की सुनवाई की व्यवस्था लागू की गई है। इस फैसले के साथ पुरुषों के मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक तनाव पर गंभीरता से विचार करते हुए कानूनी समाधान उपलब्ध कराया जाएगा।