नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। जिले में श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत एक लाख 14 हजार 36 श्रमिकों के श्रमिक कार्ड का ई-केवाईसी और आवश्यक अभिलेखों में संशोधन लंबित है। इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों की जानकारी अपडेट नहीं होने से उनके सामने शासन की विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी खड़ी हो सकती है। इसे देखते हुए श्रमिकों से जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराने और दस्तावेजों में आवश्यक सुधार करवाने की अपील की गई है।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रमिकों के पंजीयन संबंधी अभिलेखों का अद्यतन नहीं हुआ है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर पात्र श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में श्रमिकों को अपने पंजीयन की स्थिति की जांच कराकर समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।