राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। शहरों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की बदहाल व्यवस्था अब जांच के दायरे में होगी। शौचालयों में सफाई, पानी, रोशनी और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की हकीकत जानने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाया जाएगा।

विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर 19 से 27 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में शौचालयों का सार्वजनिक ऑडिट किया जाएगा। यह जांच केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्व-सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से मिली प्रतिक्रिया को भी मूल्यांकन का आधार बनाया जाएगा।