भिलाई में पारिवारिक विवाद ने ली जान, छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या की

नईदुनिया प्रतिनिधि , भिलाई। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम आपसी विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। वार्ड 40 के गोकुल चौक में रहने वाले दो भाइयों के बीच हुए झगड़े में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। मृतक की पहचान राजू निर्मलकर एवं आरोपित की पहचान मुकेश निर्मलकर के रूप में हुई है। दोनों मूलतः पुरैना निवासी हैं और एक ही घर में रहते थे। दोनों ठेका श्रमिक हैं तथा दोनों की शादी हो चुकी है।

आरोपित मुकेश निर्मलकर गिरफ्तार पुलिस के मुताबिक बुधवार शाम शराब के नशे में किसी बात को लेकर दोनों भाई आपस में भिड़ गए। विवाद बढ़ते ही छोटे भाई मुकेश निर्मलकर ने बड़े भाई राजू निर्मलकर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में राजू गंभीर रूप से घायल हो गया और घर के सामने ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुरानी भिलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित मुकेश निर्मलकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।