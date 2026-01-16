मेरी खबरें
    By T Surya RaoEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 05:39:18 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 05:39:18 PM (IST)
    झारखंड पुलिस की दुर्ग में बड़ी कार्रवाई, शराब कारोबारी नवीन केडिया के घर और फैक्ट्री में तलाशी
    राब कारोबारी नवीन केडिया के घर और फैक्ट्री में पुलिस की तलाशी

    HighLights

    1. नवीन केडिया के खिलाफ चल रहे मामले में पुलिस की कार्रवाई
    2. झारखंड पुलिस को इस छापेमारी में कुछ नहीं मिला है
    3. गोवा से गिरफ्तार हुआ था शराब कारोबारी नवीन केडिया

    नईदुनिया भिलाई। शराब कारोबारी नवीन केडिया के खिलाफ चल रहे मामले में शुक्रवार को झारखंड पुलिस ने दुर्ग जिले में कार्रवाई की। झारखंड पुलिस स्थानीय पुलिस के सहयोग से नेहरू नगर स्थित नवीन केडिया के आवास और कुम्हारी स्थित उसकी शराब फैक्ट्री में छापामारी करने पहुंची। हालांकि दोनों ही स्थानों पर पुलिस को नवीन केडिया नहीं मिला, जिससे उसकी फरार होने की पुष्टि और मजबूत हो गई है।

    इस संबंध में दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि झारखंड पुलिस नवीन केडिया के मामले में जांच-पड़ताल के लिए दुर्ग आई थी। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में दोनों ठिकानों पर छानबीन की गई, लेकिन आरोपित वहां उपस्थित नहीं मिला। पुलिस ने दस्तावेजों और अन्य जानकारियों की भी जांच की है, ताकि आगे की कार्रवाई को मजबूत किया जा सके।


    गोवा से गिरफ्तार हुआ था नवीन केडिया

    मालूम हो कि इससे पहले झारखंड पुलिस ने नवीन केडिया को गोवा से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे झारखंड ले जाने से पूर्व गोवा की अदालत में पेश किया गया, जहां से चार दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया गया था। अदालत ने आदेश दिया था कि आरोपित को झारखंड ले जाकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि ट्रांजिट रिमांड मिलते ही नवीन केडिया फरार हो गया।

    झारखंड पुलिस लगातार कर रही तलाश

    इसके बाद से ही झारखंड पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। दुर्ग में की गई छापेमारी भी इसी सिलसिले की कड़ी मानी जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, नवीन केडिया की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही है और अन्य राज्यों से भी समन्वय किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस संयुक्त रूप से आगे की रणनीति बना रही है।

