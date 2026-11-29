नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिए 29 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा के पहले दिन 29 नवंबर को प्रदेशभर में व्याख्याता के 854 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई।

परीक्षा के लिए दुर्ग जिले में 37 केंद्र बनाए गए थे। दुर्ग जिले में परीक्षा में शामिल होने के लिए 11 हजार 954 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था। इनमें से 10 हजार 837 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1,117 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक किया गया।