नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भिंड निवासी हर्ष गोयल के बैंक खाते के तार चार राज्यों के 11 शहरों में दर्ज साइबर ठगी की शिकायतों से जुड़े मिले हैं। जांच में सामने आया कि खाते में न तो वेतन संबंधी लेन-देन था और नहीं किसी कारोबार का रिकॉर्ड, इसके बावजूद एक महीने में लाखों रुपये का लेन-देन हुआ।

रकम खाते में आने के बाद तत्काल दूसरे खातों में ट्रांसफर की गई। पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय से साइबर वित्तीय अपराधों में इस्तेमाल हो रहे संदिग्ध म्यूल बैंक खातों की सूची ग्वालियर पुलिस को भेजी गई थी।