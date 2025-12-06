मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    लेडीज टेलर से अश्लील बातें और पूरे परिवार को जान की धमकी, शादीशुदा युवक के खिलाफ FIR दर्ज

    लेडीज टेलर से फोन कर अश्लील बातें कर परेशान वाले शादीशुदा युवक के खिलाफ खुर्सीपार पुलिस ने धारा 79 (अश्लील कृत्य) उत्पीड़न और धारा 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया है।जानकारी के अनुसार, पीड़िता खुर्सीपार क्षेत्र की रहने वाली है और सिलाई का काम करती है। आरोपित गनपत करीब डेढ़ साल पहले अपनी पत्नी के कपड़े सिलवाने के बहाने उसके घर आया था

    By Mahendra Kumar Sahu
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 10:46:33 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 10:46:33 AM (IST)
    लेडीज टेलर से अश्लील बातें और पूरे परिवार को जान की धमकी, शादीशुदा युवक के खिलाफ FIR दर्ज
    युवक के खिलाफ FIR दर्ज- सांकेतिक फोटो

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। लेडीज टेलर से फोन कर अश्लील बातें कर परेशान वाले शादीशुदा युवक के खिलाफ खुर्सीपार पुलिस ने धारा 79 (अश्लील कृत्य) उत्पीड़न और धारा 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया है।

    जानकारी के अनुसार, पीड़िता खुर्सीपार क्षेत्र की रहने वाली है और सिलाई का काम करती है। आरोपित गनपत करीब डेढ़ साल पहले अपनी पत्नी के कपड़े सिलवाने के बहाने उसके घर आया था और उसी समय मोबाइल नंबर ले गया।

    परिवार सहित खत्म करने की धमकी

    शुरुआत में उसकी बातें सामान्य थी, लेकिन कुछ समय बाद वह बार-बार फोन कर अश्लील बातें करने लगा। महिला के पति की समझाइश पर वह कुछ दिनों तक शांत रहा। इसके बाद 28 नवंबर 2025 को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उसने अलग-अलग नंबरों से फिर से फोन करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उसने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोपित महिला को उठा लेने और परिवार सहित खत्म करने की भी धमकी देने लगा। इसके बाद पीड़िता ने थाना पहुंचकर पुलिस को घटनाक्रम से अवगत कराया।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.