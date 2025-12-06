लेडीज टेलर से अश्लील बातें और पूरे परिवार को जान की धमकी, शादीशुदा युवक के खिलाफ FIR दर्ज

जानकारी के अनुसार, पीड़िता खुर्सीपार क्षेत्र की रहने वाली है और सिलाई का काम करती है। आरोपित गनपत करीब डेढ़ साल पहले अपनी पत्नी के कपड़े सिलवाने के बहाने उसके घर आया था और उसी समय मोबाइल नंबर ले गया।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। लेडीज टेलर से फोन कर अश्लील बातें कर परेशान वाले शादीशुदा युवक के खिलाफ खुर्सीपार पुलिस ने धारा 79 (अश्लील कृत्य) उत्पीड़न और धारा 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया है।

परिवार सहित खत्म करने की धमकी

शुरुआत में उसकी बातें सामान्य थी, लेकिन कुछ समय बाद वह बार-बार फोन कर अश्लील बातें करने लगा। महिला के पति की समझाइश पर वह कुछ दिनों तक शांत रहा। इसके बाद 28 नवंबर 2025 को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उसने अलग-अलग नंबरों से फिर से फोन करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उसने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोपित महिला को उठा लेने और परिवार सहित खत्म करने की भी धमकी देने लगा। इसके बाद पीड़िता ने थाना पहुंचकर पुलिस को घटनाक्रम से अवगत कराया।